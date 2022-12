Un écologiste retiré d’une rue allemande avec un marteau-piqueur (PHOTOS)

Le manifestant climatique s’est collé à une artère très fréquentée de Mayence, perturbant le trafic aux heures de pointe

La police de la ville allemande de Mayence a dû utiliser un marteau-piqueur pour déplacer un militant du climat qui s’est collé vendredi dans une rue animée. Trois de ses complices ont été évacués avec moins d’efforts, après que leur cascade ait provoqué d’importants embouteillages.

Vendredi matin, six membres d’un groupe se faisant appeler Letzte Generation (dernière génération) se sont assis dans la rue Binger de Mayence, quatre d’entre eux se collant les mains sur l’asphalte, a rapporté le diffuseur allemand SWR. Alors que la circulation dans la ville s’accumulait derrière eux, ils tenaient une banderole exigeant une limite de vitesse inférieure et des billets de transport en commun subventionnés.

La police a été appelée sur les lieux et a réussi à libérer immédiatement trois des manifestants super collés. Cependant, le quatrième avait fixé sa main à la route avec un mélange de colle et de sable, et les agents ont dû soulever l’asphalte environnant et l’enlever avec un marteau-piqueur.

Dans #Mayence wurde der Verkehr gestoppt. Die Emissionen des Verkehrssektors sind anhaltend hoch und tragen zur Vernichtung unserer Zivilisation bei. Wir machen weiter und rufen alle Mitmenschen dazu auf, sich uns anzuschließen ! Gemeinsam können wir die Politik zum Handeln bewegen ! pic.twitter.com/Tj8XFp4cDj – Génération Letzte (@AufstandLastGen) 9 décembre 2022

Des photos publiées par le groupe par la suite montraient la main de l’activiste toujours collée à un carré d’asphalte.

Zeit für friedlichen Widerstand ! 💬 Hör unseren Plan!https://t.co/pRdhCTxyGh 🪙 Einen Groschen in den Hut werfen!https://t.co/zoLV1ksHhc 💫 Im Hintergrund oder auf der Straße mitmischen!https://t.co/hOgGELgO5K 🫂 Sein solidaire! https://t.co/LjjhJNgm3X pic.twitter.com/wlyb3CxcAt – Génération Letzte (@AufstandLastGen) 9 décembre 2022

SWR a noté que le trou dans la route a été immédiatement réparé, mais les agents évaluent les accusations de rassemblement illégal et de dommages matériels. Selon le magazine d’information Stern, la manifestation et les embouteillages qui en ont résulté ont laissé deux politiciens en retard pour une réunion du parlement de l’État.

Letzte Generation est un groupe sœur de Just Stop Oil, dont les membres ont acquis une notoriété en défigurant des œuvres d’art et en bloquant le trafic au Royaume-Uni ces derniers mois. Les deux organisations sont financées par le Climate Emergency Fund, une fondation créée par l’héritière milliardaire du pétrole Aileen Getty et dirigée par Trevor Neilson, un investisseur lié à Bill Gates et George Soros.

Des membres de Letzte Generation se sont également collés au tarmac de l’aéroport de Munich jeudi, tandis qu’un autre groupe est entré dans une zone réglementée de l’aéroport de Brandebourg à Berlin.