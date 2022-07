Un écologiste d’origine britannique emprisonné libéré en permission en Iran

LONDRES – Morad Tahbaz, un écologiste né au Royaume-Uni qui a été emprisonné en Iran pendant plus de quatre ans, a été libéré en congé, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Tahbaz avait été autorisé à quitter la prison d’Evine et qu’il se trouvait au domicile de sa famille à Téhéran. Le défenseur de la faune de 66 ans est l’une des nombreuses personnes détenant à la fois la citoyenneté iranienne et occidentale emprisonnée par les autorités iraniennes pour des allégations d’espionnage. L’Occident dit que les accusations sont une imposture et affirme que l’Iran utilise des prisonniers à double nationalité comme levier politique.