Un écologiste d’origine britannique emprisonné libéré en permission en Iran

LONDRES (AP) – Morad Tahbaz, un écologiste né au Royaume-Uni qui a été emprisonné en Iran pendant plus de quatre ans, a été libéré en congé, a annoncé mercredi le gouvernement britannique.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que Tahbaz avait été autorisé à quitter la prison d’Evine et qu’il se trouvait au domicile de sa famille à Téhéran. Le défenseur de la faune de 66 ans est l’une des nombreuses personnes détenant à la fois la citoyenneté iranienne et occidentale emprisonnée par les autorités iraniennes pour des allégations d’espionnage. L’Occident dit que les accusations sont une imposture et affirme que l’Iran utilise des prisonniers à double nationalité comme levier politique.

Deux détenus très en vue, Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori, ont été libérés en mars et renvoyés en Grande-Bretagne. Tahbaz a été autorisé à sortir en même temps, mais a ensuite été renvoyé en prison.

Son cas est compliqué car il détient la nationalité américaine, britannique et iranienne.

Les forces de sécurité iraniennes ont arrêté Tahbaz en janvier 2018, dans le cadre d’une vaste campagne de répression visant les militants écologistes en République islamique.

Éminent défenseur de l’environnement et membre du conseil d’administration de la Persian Wildlife Heritage Foundation qui cherche à protéger les espèces menacées, Tahbaz a été condamné à 10 ans de prison avec ses collègues pour de vagues accusations d’espionnage pour l’Amérique et d’atteinte à la sécurité de l’Iran.

Les responsables du ministère des Affaires étrangères ont déclaré “nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les États-Unis pour exhorter les autorités iraniennes à le libérer définitivement et à autoriser son départ d’Iran”.

The Associated Press