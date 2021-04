Un écolier SYRIEN a été menacé de mort après que Tommy Robinson l’ait faussement accusé d’avoir agressé de jeunes filles anglaises, a appris un tribunal.

Le fondateur de la Ligue anglaise de défense est poursuivi par Jamal Hijazi, 17 ans, qui a été filmé en train d’être attaqué dans la cour de récréation de l’école Almondbury à Huddersfield en novembre 2018.

Tommy Robinson arrivant au tribunal pour l’audience Crédit: PA

Jamal Hijazi poursuit le fondateur de la Ligue de défense anglaise Crédit: PA

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale, Robinson a affirmé dans deux vidéos Facebook que Jamal n’était « pas innocent et qu’il attaque violemment de jeunes filles anglaises dans son école ».

L’homme de 38 ans – de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon – a également affirmé que Jamal « avait battu une fille noire et bleue » et « avait menacé de poignarder » un autre garçon de son école, des allégations que l’adolescent nie.

Le premier jour du procès en diffamation, l’avocat de Jamal, Catrin Evans QC, a déclaré au tribunal que les commentaires de Robinson « ont transformé Jamal en l’agresseur et l’intimidateur en un juste chevalier blanc ».

Les allégations de Robinson ont eu « un effet dévastateur sur Jamal et sa famille » et ont conduit à leur transfert de la région au début de 2019, a-t-elle déclaré.

Elle a décrit Robinson comme «un avocat d’extrême droite bien connu condamné pour violence, ainsi que pour fraude et délits liés aux drogues».

Mme Evans a déclaré que Robinson « avait accusé à tort Jamal de faire partie d’un gang qui avait participé à une agression violente contre une jeune fille et avait également allégué qu’il avait menacé de poignarder un autre enfant ».

Robinson a publié les allégations à son million d’abonnés sur les réseaux sociaux, a appris le tribunal Crédit: PA

Elle a déclaré au tribunal que Jamal avait été victime d’intimidation peu de temps après son entrée à l’école en octobre 2016, étant venu au Royaume-Uni avec sa famille en tant que réfugié.

Mme Evans a déclaré qu’un autre élève avait attaqué Jamal en octobre 2018 et l’avait « simulé en faisant du waterboard » en lui versant une bouteille d’eau sur le visage alors qu’il était au sol.

Après que la vidéo de l’incident soit devenue virale, elle « a reçu une couverture médiatique nationale de masse et une vague de soutien pour Jamal et sa famille », a déclaré Mme Evans au tribunal.

Robinson a ensuite publié les allégations concernant Jamal « à son million d’abonnés sur les réseaux sociaux », qui étaient « apparemment basées uniquement sur du matériel publié sur les réseaux sociaux, puis supprimé de ces derniers ».

Elle a décrit la défense de Robinson comme « un mélange bricolé de frottis généralisés du caractère de Jamal », affirmant qu ‘ »il n’y a tout simplement aucun mérite à la défense de la vérité de l’accusé ».

Robinson, qui se représente lui-même au procès, défend ses propos au motif qu’ils sont essentiellement vrais.

Dans des observations écrites, Robinson a déclaré qu’il avait « découvert des dizaines de récits de comportement agressif, abusif et trompeur de la part du demandeur, y compris des actes qui révèlent la vérité sur les faits dénoncés ».

Faisant référence à l’incident présumé de « waterboarding », Robinson a ajouté: « Non seulement le demandeur était l’intimidateur et non la victime dans cet incident, mais il s’est par la suite révélé être l’agresseur à plusieurs reprises, se livrant à un comportement violent et abusif. »

Le procès de huit jours à la Royal Courts of Justice de Londres devrait entendre les témoignages de Jamal et Robinson, ainsi que des élèves et du personnel au moment de l’incident.

Le procès devant le juge Nicklin doit s’achever vendredi prochain.