Un écolier israélien est mort en Cisjordanie. Pour retrouver son corps, les ennemis ont uni leurs forces.

JERUSALEM – Lorsque des militants palestiniens ont caché le corps d’un écolier israélien mardi soir, ils espéraient l’échanger contre les cadavres de dizaines de Palestiniens détenus par Israël depuis des années sans sépulture.

Au lieu de cela, ils ont déclenché un effort diplomatique inhabituel pour récupérer le corps, impliquant un casting improbable d’acteurs des côtés opposés du conflit palestino-israélien.

Perturbés par la décision des militants, les responsables palestiniens ont travaillé avec des commandants militaires israéliens, des législateurs arabes et des religieux musulmans en Israël, et même indirectement avec des dirigeants militants à Gaza et au Liban – qui ont tous aidé à obtenir la libération du corps, selon des entretiens avec six médiateurs. de trois pays.

Ce fut un moment surprenant de cause commune entre des personnes qui travaillent rarement ensemble, un moment qui a mis en évidence les complexités de la société arabe et israélienne, a fait ressortir les relations cachées entre les dirigeants palestiniens et israéliens et a attiré une attention rare sur la pratique israélienne consistant à s’accrocher aux corps des Palestiniens tués accusés de terrorisme.