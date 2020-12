Un « écolier » a été retrouvé mort dans un village calme du Lincolnshire alors que deux adolescents sont arrêtés pour meurtre – après que la police a pensé que la victime était dans la trentaine.

La victime, dont l’âge n’a pas été libéré, a été découverte sur un terrain commun à Fishtoft, dans le Lincolnshire, vers 10 h 22 hier.

Un garçon de 14 ans et un homme de 19 ans ont été arrêtés pour meurtre et sont en détention.

La victime, dont l’âge n’a pas été libéré, a été découverte sur un terrain commun à Fishtoft, Lincolnshire (photo) vers 10 h 22 hier.

La police pensait à l’origine que l’adolescent était âgé d’une trentaine d’années, mais a confirmé aujourd’hui qu’il était en âge d’aller à l’école secondaire, selon The Sun.

Ils demandent maintenant à toute personne avec CCTV couvrant la zone entre 20 heures le vendredi 11 et 10 h 22 le samedi 12 à entrer en contact.

Ils espèrent des images couvrant la jonction de Freiston Road et Woodthorpe Avenue, et Wing Drive et Alcorn Green.

La police demande à toute personne ayant un système de vidéosurveillance couvrant la zone entre 20 heures le vendredi 11 et 10 h 22 le samedi 12 à entrer en contact (image en stock)

Le surintendant détective Martyn Parker a déclaré que l’incident était « dévastateur », ajoutant: « L’impact se fera sans aucun doute grandement ressentir dans la communauté et au-delà.

«Ce type d’incident n’est pas ce à quoi on s’attendrait dans nos communautés. Nous travaillons avec les personnes concernées pour les tenir informées et leur offrir notre soutien.

« Je tiens à rassurer le public sur le fait que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour enquêter méticuleusement sur les circonstances de la mort de ce jeune garçon et nous exhortons toute personne disposant d’informations pouvant soutenir cette enquête à prendre contact. »