Un écolier devient agent de livraison Zomato après l’accident de son père, Internet loue son courage

Un écolier de 7 ans a dû prendre le poste de livreur Zomato suite à l’accident de son père. Il fait maintenant du vélo pour livrer de la nourriture aux clients. L’utilisateur de Twitter Rahul Mittal a partagé une vidéo du livreur tenant une boîte de chocolat. Dans la légende, il a écrit : “Ce garçon de 7 ans fait le travail de son père.”

Il a expliqué que son père avait eu un accident et que le garçon allait maintenant à l’école le matin et après 6 heures, il travaillait comme livreur pour Zomato.

La vidéo, partagée sur Twitter, est une conversation entre le client et le garçon. Dans la vidéo, on peut entendre l’enfant dire que les réservations arrivent sur l’application sur le profil inscrit de son père et qu’il les prend désormais en charge.

Regarde:

Ce garçon de 7 ans fait le travail de son père car son père a eu un accident, le garçon va à l’école le matin et après 6 ans, il travaille comme livreur pour @zomato nous devons motiver l’énergie de ce garçon et aider son père à se mettre en jambes #zomato pic.twitter.com/5KqBv6OVVG – RAHUL MITTAL (@therahulmittal) 1 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale avec plus de 42 000 vues. “C’est triste de voir que le gamin travaille si dur. Heureux que les choses soient maintenant prises en charge. Zomato encore beaucoup de gens souffrent et personne ne s’en occupe, vous avez besoin d’une meilleure politique d’entreprise, (sic) », a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « J’ai presque pleuré après avoir regardé cette vidéo. Un enfant si courageux et travailleur. #Respect Quelqu’un peut-il partager ses coordonnées ? J’aimerais explorer pour le soutenir dans son éducation.

Pendant ce temps, une vidéo devenue virale sur Internet montrait un partenaire de livraison spécialement handicapé conduisant son fauteuil roulant sur une route très fréquentée pour remplir son devoir. Le courage et le dévouement du partenaire de livraison en inspirent beaucoup à lutter contre leurs chances et à réussir.

Le clip a été partagé par un utilisateur d’Instagram, Grooming Bulls il y a quelques semaines, qui est maintenant devenu viral. Dans le clip, on peut voir un homme portant le t-shirt de la société de livraison de nourriture Zomato et conduisant un fauteuil roulant. Il a attaché le sac de livraison à l’arrière de son fauteuil roulant. L’utilisateur d’Instagram a écrit “Rien n’est impossible, le mot lui-même dit que je suis possible” pour faire passer le beau message.

