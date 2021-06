Un écolier de 9 ans devient le plus jeune trafiquant de crack de Grande-Bretagne

On pense qu’un écolier âgé de seulement neuf ans est le plus jeune trafiquant de crack de Grande-Bretagne – et il est trop jeune pour faire payer.

La police l’a récupéré pour possession de drogue de classe A avec l’intention de la fournir dans le Cambridgeshire.

Un garçon de neuf ans est le plus jeune trafiquant de crack au Royaume-Uni Crédit : Alamy

Ils pensent qu’il était probablement obligé de transporter les stupéfiants pour un frère plus âgé, un ami ou même un parent, rapporte The Mirror.

Mais comme il a moins de 10 ans – l’âge légal de la responsabilité en Angleterre et au Pays de Galles – il n’a pas pu être inculpé.

Aucun autre détail n’a été divulgué sur ses antécédents.

Le garçon fait partie d’une foule d’enfants soupçonnés de trafic de drogue ou d’autres crimes graves.

Les recherches menées par The Mirror ont révélé que près de 16 000 rapports de crimes concernant des suspects âgés de neuf ans ou moins ont été enregistrés par 29 des 43 forces de police en Angleterre et au Pays de Galles au cours des cinq dernières années.

L’ex-délinquant et militant anti-gang Junior Smart a déclaré: « Cet enfant de neuf ans aura presque certainement été en compagnie d’un adulte qui ne voulait pas prendre de risque. »

Près de 16 000 rapports d’infractions concernant des suspects âgés de neuf ans ou moins ont été enregistrés par 29 des 43 forces de police en Angleterre et au Pays de Galles au cours des cinq dernières années Crédit : Alamy

Il a poursuivi: « Quand j’ai commencé à faire cela il y a 15 ans, j’ai été choqué par les enfants de 10 ans sur notre charge de travail.

« Maintenant, je ne cligne même plus des paupières. Ils sont de plus en plus jeunes.

« Ils sont utilisés pour transporter la drogue d’un membre de la famille ou d’un ami.

« L’une des choses les plus courantes que ces enfants me disent est que » nous pensions que ces gens se souciaient de nous « . »

Il a blâmé Covid et les « milliers et milliers » de familles sans travail pour l’augmentation des « enfants exploités par des gangs de drogue ».

‘EXPLOITÉ PAR DES GANGS DE DROGUE’

« S’ils voient un moyen de gagner de l’argent, ils prendront ce risque », a-t-il ajouté.

L’année dernière, The Sun a révélé qu’un garçon de sept ans était devenu le plus jeune trafiquant de drogue britannique.

L’enfant a été détenu pour possession dans l’intention de fournir un stupéfiant non précisé.

Son arrestation a été enregistrée et les services sociaux informés, mais il n’a pas pu être inculpé car il n’avait pas l’âge légal de la responsabilité pénale.

La demande d’accès à l’information de The Mirror a également révélé qu’une fille de sept ans avait utilisé un couteau pour proférer des menaces à l’école tandis qu’un garçon de sept ans attaquait un policier.

Anastasia De Waal, de l’association caritative pour enfants I Can Be, a déclaré au Sun l’année dernière : « Nous constatons une tendance troublante.

« Cela vole des enfances, ainsi que trop souvent des jeunes vulnérables pour des années de criminalité. »

Et l’association caritative Barnardo’s a déclaré: « Les enfants qui vendent de la drogue ont souvent été maltraités et exploités, et ont besoin d’être protégés. »