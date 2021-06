Un écolier de 9 ans a reçu un coup de poing dans la poitrine lors d’une terrifiante tentative de vol alors qu’un voyou tentait de voler un sac à dos

Un écolier âgé de seulement neuf ans a été frappé à la poitrine lors d’une terrifiante tentative de vol.

La victime est restée « secouée et choquée » après que l’agresseur à capuchon l’a attaqué alors qu’il tentait de voler son sac à dos.

Un écolier, neuf ans, a été frappé lors d’une tentative de vol à Dorchester, Dorset Crédit : GOOGLE CARTES

Le garçon marchait le long d’une route lorsque l’agresseur s’est approché de lui et a saisi son sac.

Il l’a ensuite frappé avant de s’enfuir les mains vides, laissant le jeune pétrifié.

Un appel a été lancé pour que des témoins se présentent à la suite de l’incident sur Kings Road, près de la jonction avec Icen Way, à Dorchester, Dorset, mercredi à 8h15.

Le délinquant est décrit comme blanc avec un teint bronzé, âgé de 17 à 25 ans et mesurant entre 5 pieds 10 pouces et 6 pieds, avec des yeux marron foncé.

Il portait un jean bleu, un haut à capuche de couleur sombre avec la capuche relevée, un masque facial noir et des baskets Vans de couleur claire.

Il a également été décrit comme ayant un tatouage d’un serpent enroulé autour d’un couteau ou d’une lame, semblable à un insigne de médecin militaire britannique, à l’intérieur de son poignet droit.

Le PC Nicholas Lavery, de la police de Dorchester, a déclaré: « La victime s’est sentie secouée et choquée par l’incident et je lance un appel à tous ceux qui ont pu être témoins de ce qui s’est passé, veuillez me contacter.

« J’exhorte les automobilistes qui voyageaient dans la région à vérifier leurs dashcams pour toute séquence pertinente pour aider mes enquêtes.

« Enfin, si vous reconnaissez le délinquant d’après la description donnée, veuillez contacter la police du Dorset. »