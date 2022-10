Un écolier de 15 ans s’est précipité à l’hôpital après avoir poignardé dans une rue calme de Torquay, alors qu’un garçon de 16 ans était arrêté

Un écolier a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été poignardé.

La victime, âgée de 15 ans, a été poignardée dans une rue résidentielle calme et un autre garçon, âgé de 16 ans, a été arrêté.

Un écolier a été poignardé ce soir Crédit : google

L’étendue de ses blessures est inconnue après qu’il a été attaqué à Torquay, Devon, ce soir.

Le suspect a été placé en garde à vue.

Une porte-parole de la police du Devon et de Cornwall a déclaré: “Nous demandons aux témoins ou à toute personne susceptible d’avoir des informations sur l’incident de ce soir de se manifester.

“Nous aimerions également que les gens vérifient les images de vidéosurveillance ou de dashcam s’ils se trouvaient dans la région à ce moment-là.”

Plus tôt cette semaine, des voisins ont raconté leur horreur en entendant des cris lorsqu’un écolier de 14 ans a été poignardé à mort à Gateshead, Tyne and Wear.

Un autre habitant a ajouté : “J’ai peur pour mon fils”.

Un garçon de 14 ans a été arrêté, soupçonné de meurtre après l’attaque de lundi et une fille de 14 ans, soupçonnée d’avoir aidé un délinquant.

Et le mois dernier, Khayri McLean, 15 ans, a été coincée et poignardée à mort devant une école alors que des parents récupéraient leurs enfants.

Deux garçons de 15 et 16 ans ont été accusés de l’avoir assassiné à Huddersfield, dans le Yorkshire.

La petite amie de Khayri, Shyana James, 16 ans, a déclaré que son cœur s’était brisé lorsqu’elle a appris qu’il était mort.

Elle l’a qualifié de “vraiment gentil garçon”, ajoutant: “Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un lui ferait ça.”

Elle est sortie avec lui pendant six mois mais le connaissait depuis cinq ans et a déclaré: “Je l’ai rencontré à l’école. Il aimait jouer au football à l’école.

“J’étais à l’université et mon amie était dans un bus pour rentrer à la maison et elle m’a dit, elle m’a téléphoné et m’a dit que Khayri avait été poignardée”, a-t-elle déclaré.

“Mon cœur s’est brisé. J’ai téléphoné à un taxi de la ville et je suis monté, mais c’était enregistré et je ne pouvais rien faire.

“J’ai vu Khayri sur le trottoir avec les ambulanciers qui travaillaient sur lui, puis quand l’ambulance aérienne l’a emmené à l’infirmerie générale de Leeds, ma mère m’a conduit là-bas.

“Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il a été poignardé. Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un lui ferait ça.”

Sa mère Sherrin, 35 ans, a déclaré que le couple était “littéralement inséparable”, ajoutant: “C’était son premier vrai petit ami. Elle l’adorait absolument et il l’adorait absolument.”