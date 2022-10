Un écolier de 14 ans transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été mordu par un chien policier après qu’un homme a été “pourchassé à la machette”

Un écolier a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été mordu par un chien policier alors que des flics chassaient un gang armé de machettes à Birmingham.

Des officiers armés et un maître-chien se sont précipités dans une rue de Kingstanding après qu’un homme a signalé qu’il avait été poursuivi par un groupe de voyous brandissant les armes.

Des flics armés et un maître-chien se sont précipités sur les lieux après avoir signalé qu’un homme avait été poursuivi avec une machette Crédit : GOOGLE

Le jeune de 14 ans a été mordu par le chien policier alors que les flics tentaient de l’arrêter Crédit : Getty

Après avoir rattrapé les agresseurs présumés, le chien policier a mordu le jeune de 14 ans alors que la police tentait de l’arrêter vers 20h20 le 11 octobre.

L’étendue de ses blessures n’a pas été signalée, mais une ambulance a été appelée sur les lieux.

Cependant, les agents de la police des West Midlands ont fini par le conduire eux-mêmes à l’hôpital afin qu’il puisse recevoir “des soins médicaux rapides”.

Le jeune de 14 ans a été arrêté parce qu’il était soupçonné de bagarre et est resté sous caution de la police alors que les flics continuent d’enquêter.

Trois autres garçons, âgés de 17 ans, et un homme de 18 ans, soupçonnés d’atteinte à l’ordre public, ont été arrêtés et libérés sous caution par la police dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

La police a renvoyé l’incident au Bureau indépendant des plaintes contre la police.

Un porte-parole de la police des West Midlands a déclaré: “Nous avons été appelés à Finchley Road, Birmingham, à 20h20 le mardi 11 octobre par un homme disant qu’il avait été poursuivi par un groupe brandissant des machettes.

“Des policiers armés et un maître-chien ont répondu et un chien policier a été déployé après la fuite du groupe.

“Un adolescent de 14 ans a été mordu par un chien policier alors que nous tentions de l’arrêter.

“Une ambulance a été immédiatement appelée, mais les agents l’ont conduit eux-mêmes à l’hôpital pour s’assurer qu’il reçoive rapidement des soins médicaux.

“Le jeune de 14 ans a été arrêté sur les lieux et reste sous caution de la police alors que l’enquête se poursuit.

“Notre département des normes professionnelles a renvoyé l’affaire au FIPOL.

“Trois autres garçons âgés de 17 ans et un homme de 18 ans ont été arrêtés, soupçonnés d’atteinte à l’ordre public et libérés sous caution par la police dans l’attente d’une enquête plus approfondie.”

Nous avons déjà raconté comment un écolier a dû avoir des points de suture à la jambe après avoir été mutilé par un chien policier stagiaire chez un policier.

Le sergent Fleur Tedshill, un maître-chien expérimenté pour la police des West Midlands, s’occupait du chiot d’entraînement chez elle à Brierley Hill, Birmingham.

Le garçon de neuf ans a été transporté d’urgence à l’hôpital après avoir été mordu par le chien le jour de Noël l’année dernière.