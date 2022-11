Un écolier de 14 ans arrêté pour suspicion de meurtre après qu’un “vrai gentleman” de 21 ans a été poignardé à mort dans la rue

Un SCHOOLBOY a été arrêté, soupçonné de meurtre après qu’un homme de 21 ans a été poignardé dans une rue principale de Londres.

Des hommages touchants ont afflué pour Petrov Stoyanov, qui a été poignardé à mort vendredi vers minuit.

Une arrestation a été effectuée à la suite du décès de Gabriel Petrov Stoyanov, 21 ans Crédit : Met Police

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux après les informations faisant état de l’attaque d’horreur du 4 novembre.

La police et les services d’ambulance ont trouvé Gabriel, 21 ans, poignardé.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour y être soigné, mais a tragiquement succombé à ses blessures le lendemain.

Une enquête pour meurtre a été ouverte à la suite du décès du jeune homme de 21 ans, conduisant à l’arrestation d’un écolier de 14 ans.

L’inspecteur-détective en chef Kelly Allen, du Met’s Specialist Crime Command, a déclaré: «L’arrestation d’aujourd’hui est un développement positif, mais nous savons qu’il y avait jusqu’à deux autres suspects impliqués.

“Notre enquête se poursuit à un rythme soutenu et nous avons un certain nombre de pistes d’enquête en cours pour tenter d’identifier et de retrouver les autres individus.

“J’exhorte toute personne disposant d’informations susceptibles de nous aider à se manifester.”

Des hommages déchirants ont été rendus à Gabriel en tant que “véritable gentleman au cœur d’or” après son décès.

Un ami a écrit sur Facebook : « J’ai quitté la fête trop tôt mon ami. J’espère que tu es dans un meilleur endroit.

« Les mots ne suffisent pas, mais nous vous porterons toujours dans nos cœurs.

«Nous nous reverrons, je suis sûr que je demande à quiconque est prêt à aider sa famille à traverser cette épreuve. Nous t’aimons, Gabriel !

Un autre a déclaré: “C’était un homme bon qui a perdu la vie pour rien.”

L’enquête sur le meurtre est toujours en cours et la police exhorte toute personne disposant d’informations à appeler le 101, en citant la référence CAD 8645/04Nov.

Pour rester anonyme, contactez l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.