L’autopsie a donné lieu à la mort sous la forme de « coups de couteau au cou, à la poitrine et à l’abdomen »

Un écolier de 12 ans qui a été « tué par un adolescent de 14 ans dans un village verdoyant du Lincolnshire » avait subi des coups de couteau au cou, à la poitrine et à l’abdomen, selon une enquête.

Roberts Buncis, élève de la Haven High Academy, a été retrouvé mort à Alcorn Green, Fishtoft, le matin du 12 décembre 2020 – deux jours avant son 13e anniversaire.

Le coroner Paul Smith a ouvert une enquête sur sa mort et a déclaré que les résultats provisoires d’un examen post-mortem par le médecin légiste, le professeur Guy Rutty, avaient donné la cause du décès comme « des coups de couteau au cou, à la poitrine et à l’abdomen ».

Roberts Buncis, 12 ans, photographié avec son père Edgars dans une photo non datée publiée par la police du Lincolnshire. L’écolier a été retrouvé mort à Fishtoft le 12 décembre 2020

Roberts, photo ci-dessus. L’officier du coroner Darren Sear a déclaré que Roberts, né à Liepaja, en Lettonie, avait été formellement identifié par son père Edgars

L’inspecteur-détective Andy McWatt, de la police du Lincolnshire, a déclaré à l’audience au Myle Cross Center de Lincoln: « La police a été appelée à Alcorn Green à 10 h 22 le 12 décembre à la suite d’informations selon lesquelles un homme aurait été retrouvé mort dans une zone boisée derrière ce green. »

Il a déclaré que des ambulanciers se sont rendus sur les lieux, que le défunt était initialement soupçonné d’être un homme de 30 ans et que l’enquête policière se poursuit.

L’officier du coroner Darren Sear a déclaré que Roberts, né à Liepaja, en Lettonie, avait été formellement identifié par son père Edgars Buncis.

Un garçon de 14 ans a été accusé du meurtre de Roberts et a été placé en détention provisoire.

Des fleurs laissées sur les lieux où la police a fouillé les sous-bois à Fishtoft, Boston. Un garçon de 14 ans a été accusé du meurtre de Roberts et a été placé en détention provisoire

Une vue générale de Fishtoft, Lincolnshire. L’inspecteur-détective Andy McWatt a déclaré que les ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et que l’enquête policière se poursuit

Un garçon de 13 ans arrêté pour meurtre a été libéré sous enquête.

Et un homme de 19 ans arrêté pour meurtre a été libéré sans autre action.

Le coroner M. Smith a suspendu son enquête coronarienne en raison de l’enquête criminelle.

Il a déclaré: « L’affaire sera reprise après la conclusion des procédures pénales en cours. »