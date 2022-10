Un écolier de 12 ans tué après avoir percuté un membre du personnel avec une luge sur une piste de ski intérieure devant des parents horrifiés

Un JEUNE garçon a été tué dans un «accident anormal» sur une piste de ski intérieure lorsque son traîneau a percuté un membre du personnel, a-t-on appris.

Louis Watkiss, 12 ans, est décédé lors d’une soirée entre amis au SnowDome de Tamworth, dans le Staffordshire, le 24 septembre 2021.

Le HSE a confirmé qu’il menait une “enquête criminelle sur la mort de Louis” Crédit : PA

Le garçon de 12 ans était un musicien talentueux Crédit : PA

Le Health and Safety Executive (HSE) a confirmé aujourd’hui qu’il menait une “enquête criminelle” sur la mort de l’écolier.

La mort de Louis n’avait jamais été pleinement expliquée auparavant, la tragédie ayant choqué à la fois la famille du garçon et la communauté locale.

L’inspecteur principal du HSE, Andrew Johnson, a promis de “prioriser et d’enquêter de manière approfondie sur toute violation de la loi sur la santé et la sécurité”.

Il a ajouté que le corps était en “contact régulier” avec la famille du garçon.

Les parents de Louis, Chris et Natalie Watkiss, étaient chez eux à Sutton Coalfield, West Midlands, lorsqu’ils ont reçu un appel pour dire que Louis avait été blessé.

Chris Heartbroken a déclaré à l’époque que lorsqu’ils sont arrivés au centre de ski, ils imaginaient que ses blessures ne représenteraient rien de plus qu’un bras cassé.

Mais il a dit à la BBC que c’était “une marche très éprouvante pour les nerfs” avec des ambulanciers paramédicaux sur la pente jusqu’à l’endroit où se trouvait Louis.

“Il y avait beaucoup de sang et en quelques minutes, il a été déclaré mort devant moi”, a-t-il déclaré.

“J’ai passé un moment avec lui, je lui ai dit que c’était un bon garçon et à quel point je l’aimais.”

Une mère a raconté à l’époque comment sa belle-fille et ses amis étaient derrière le garçon lorsque l’horreur s’est déroulée.

Elle a affirmé que les enfants étaient effectivement “piégés” au sommet d’un escalator alors que des témoins et des médecins tentaient frénétiquement de sauver la vie du garçon.

Elle a écrit sur Facebook: “Nos enfants étaient les prochains à tomber et ont tout vu.

« Ils ont essayé de partir et on leur a dit de remonter. Je demandais au personnel pourquoi ils les laissaient simplement assister à tout cela, c’était horrible.

“On ne nous a même pas dit si c’était notre enfant quand je criais depuis le balcon d’observation.

«Finalement, après 20 minutes, nous en avions assez et nous sommes entrés et avons fait sortir tout le monde nous-mêmes. Nos enfants étaient un gâchis.

“Ma belle-fille et ses amis pleurent encore maintenant (ils étaient les prochains à tomber alors ils ont tout vu) et c’était il y a trois heures.

«Il y avait des tout-petits et des enfants témoins de très près d’une scène horrible.

“Vous ne pensez pas que ce genre de choses sont si dangereux.”

Le président de SnowDome, Martin Smith, a déclaré: «Les administrateurs et tous les employés expriment leurs pensées, leurs prières et leurs condoléances les plus sincères.

“Les administrateurs et le personnel sont profondément choqués par ce qui s’est passé, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille en ce moment terrible.

“Une enquête est actuellement menée par les autorités, et nous lui apportons toute notre coopération.”

Louis était un musicien talentueux qui jouait du saxophone dans des ensembles de jazz et un fanatique de sports soutenant Chelsea, qui aimait aussi le cricket.

Après sa mort, les parents de Louis l’ont décrit comme “notre fierté, notre joie, notre amour”, ajoutant qu’il “leur manque tellement que ça fait mal”.

Dans une déclaration publiée à l’époque, ils ont déclaré: «Louis était un fils, un frère, un petit-fils, un cousin et un ami.

« Louis était un élève studieux qui aimait apprendre et faisait preuve d’une immense curiosité pour le monde qui l’entourait.

«Atteignant la cinquième année du saxophone à la Royal Academy of Music, son implication dans deux ensembles de jazz a démontré sa passion pour la musique.

“Louis a soutenu les clubs de football de Chelsea et d’Angleterre et a suivi England Cricket et Birmingham Bears, regardant régulièrement les deux sports. En plus d’encourager AJ et Tyson Fury pour leurs gros combats de poids lourds.

“Nous sommes tellement reconnaissants que George ait passé cinq années heureuses avec son frère, et il gardera précieusement le souvenir de la personnalité stoïque de Louis.”