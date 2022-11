Un écolier de 12 ans incendié par deux garçons plus âgés qui lui ont demandé s’il voulait voir un tour de magie

Un écolier de 12 ans a été incendié par deux garçons plus âgés qui lui avaient demandé s’il voulait voir un tour de magie.

Le jeune garçon a été grièvement blessé lors de l’agression et les flics ont lancé un appel à témoins.

L’écolier a subi d’importantes brûlures au torse et a été transporté à l’hôpital Crédit : Google

La victime de 12 ans était avec un ami à Bancroft Park, au large de Seasiders Way à Blackpool, lorsqu’il a été approché par deux hommes plus âgés qui lui ont demandé s’il voulait voir un tour de magie avant de mettre le feu à son t-shirt avec une cigarette. plus léger.

Le garçon a subi d’importantes brûlures au torse et a été transporté à l’hôpital par un passant qui s’est arrêté pour l’aider.

L’agression s’est produite entre 20h et 21h hier, le 1er novembre.

Le premier suspect est décrit comme étant de grande taille, portant un sweat à capuche noir avec la capuche relevée, un masque noir, un pantalon noir avec des poches sur les jambes et des gants en cuir noir.

Le deuxième délinquant est décrit comme plus petit, portant également un sweat à capuche noir avec la capuche relevée, des joggeurs noirs et des mitaines. Il couvrit son visage de sa main.

L’inspecteur-détective Kirsty Wyatt, de Blackpool CID, a déclaré: «Il s’agissait d’une agression horrible contre un jeune garçon et il a subi des brûlures très importantes qui nécessiteront un traitement hospitalier continu.

“Je demanderais à tous ceux qui ont vu quoi que ce soit de suspect dans la région à peu près au moment de l’attaque de se manifester et de nous parler.

“Nous aurons des patrouilles supplémentaires dans la région au cours des prochains jours et j’exhorte toute personne ayant des informations ou des préoccupations à parler à un officier.”

Toute personne ayant des informations peut également appeler le 101 en citant le journal 1344 du 1er novembre.

Vous pouvez également contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.