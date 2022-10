Un écolier de 11 ans décédé après avoir été heurté par un bus nommé Mason French alors que ses proches rendent hommage au “beau garçon”

Un écolier décédé après avoir été heurté par un bus alors qu’il faisait du vélo a été nommé.

Les hommages ont afflué pour la “belle” Mason French, 11 ans, décédée après le tragique accident de cette semaine.

Les hommages ont afflué pour la “belle” Mason French, 11 ans Crédit : Police de Northumbrie

Little Mason a été renversé par le bus à 15h30 mardi à Whitburn, West Lothian.

Les flics ont exhorté tous les témoins ou ceux qui ont des images de la caméra de tableau de bord à entrer en contact.

La famille de Mason est soutenue par des flics spécialement formés.

Les hommages ont depuis afflué pour le jeune, avec des notes et des messages laissés sur les lieux, rapporte le Northern Echo.

Un hommage le décrit comme suit : “Le garçon le plus incroyable, le plus gentil et le plus beau.

“Pour toujours aimé, pour toujours manqué, jamais oublié.”

D’autres ont appelé Mason “l’étoile la plus brillante du ciel”.

Et un troisième disait: “Quelle perte tragique d’un beau garçon. Nos pensées vont à votre famille en ces moments difficiles.

“C’était un garçon merveilleux et il va beaucoup nous manquer.

“Vous avez rempli la vie de tout le monde avec tant de joie et vous avez été emmené bientôt.

“Onze ans n’ont tout simplement pas suffi, vous avez brisé le cœur de beaucoup.”

Vous avez rempli la vie de tout le monde avec tant de joie et vous avez été emmené bientôt Hommage à Mason

L’inspecteur Phil Patterson, de la police de Northumbria, a déclaré: «Nous continuons à soutenir la famille de Mason alors qu’elle essaie de traiter ce qui s’est passé.

« Nos pensées vont aux proches de Mason, ainsi qu’à la communauté locale, qui sont profondément attristés par cet incident tragique.

«Nous travaillons dur pour établir exactement ce qui s’est passé dans les moments qui ont précédé la collision et nous avons déjà parlé avec le chauffeur du bus, qui est resté sur les lieux, ainsi qu’avec un certain nombre de témoins qui se trouvaient dans la région à ce moment-là.

“Comme toujours, si vous pensez pouvoir nous aider, veuillez nous contacter.”

Toute personne ayant des informations sur l’incident doit contacter la police en appelant le 101 ou en utilisant la page “Dites-nous quelque chose” sur le site Web de la police de Northumbria, en citant le journal NP-20221025-0586.