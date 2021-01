« Je ne pense pas qu’aucun de mes amis ait sa propre entreprise – parfois ils en plaisantent, mais je pense surtout qu’ils sont assez impressionnés. »

Il n’est pas issu d’une famille d’agriculteurs, mais a aidé dans une ferme depuis l’âge de six ans. Et tandis que de nombreux adultes sont dégoûtés à l’idée de savoir d’où vient la viande, l’attitude de Will envers les réalités de la vie est mûre au-delà de ses années.

«Je sais que je leur ai donné la meilleure vie possible, donc je n’étais pas trop triste de les emmener à l’abattoir. Il suffit d’accepter que c’est comme ça.

« Je veux aussi m’assurer que chaque partie de l’animal est utilisée et que je vendrai les peaux de mouton. »

Sa mère Caroline a déclaré: «William voudrait que je le dépose là-bas à 6 heures du matin – il y resterait 12 ou 14 heures s’il le pouvait.

« Pendant le verrouillage, chaque matin et après-midi, il devait aller vérifier les moutons. » Mais il n’a jamais manqué de se lever, il a été vraiment responsable. «

Les commentaires des clients ont été «incroyables», selon Caroline.

«Tout le monde a été en contact pour dire que c’est un produit savoureux. Will a juste cet esprit incroyable, il fait avancer les choses.

« Il est assez motivé quand il veut faire quelque chose. Nous sommes vraiment fiers de lui, et du fait qu’il a tout fait lui-même. »