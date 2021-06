Un écolier « BUBBLY » de 11 ans est décédé après avoir été retrouvé près d’un terrain de jeu, sa mère rendant un hommage touchant à son « petit singe ».

Dylan Afandi a été découvert sur un sentier de montagne près du terrain de rugby de Brynithel à Brynithel, Blaenau, Gwent, le 11 mai de l’année dernière vers 18h15.

La mère de Dylan, Sarah Morris, a décrit son fils comme un garçon brillant et joyeux Crédit : Media Wales

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire du Pays de Galles, mais il est décédé 18 jours plus tard, le 29 mai, selon une enquête du Newport Civic Center.

Un coroner a conclu que sa mort était due à une mésaventure, mais a ajouté qu’elle « ne peut tout simplement pas être sûre que Dylan avait l’intention de se suicider ».

Les personnes qui connaissaient le garçon de Pen-twyn, qui a témoigné, ont décrit Dylan comme un «garçon heureux, pétillant et brillant» qui a déclaré qu’il ne montrait aucun signe qu’il était troublé ou qu’il avait l’intention de se suicider.

Un homme de la région qui a fait une déposition a déclaré que son fils était sorti promener son chien lorsqu’il a découvert ce qu’il pensait être le corps d’un homme.

Après avoir été alertés par son fils, le témoin et un voisin se sont précipités sur les lieux et ont commencé à administrer la RCR au garçon avant d’appeler une ambulance juste après 18h30.

Les secouristes sont arrivés cinq minutes plus tard et ont administré la RCR au garçon avant de l’emmener d’urgence à l’hôpital.

Le garçon ne réagissait pas lorsqu’il est arrivé à l’hôpital où les médecins ont effectué des tomodensitogrammes et des IRM qui ont indiqué qu’il avait subi une grave lésion cérébrale due à une privation d’oxygène au cerveau.

Dylan a été retrouvé allongé sur un chemin près d’un terrain de rugby au Pays de Galles en mai de l’année dernière Crédit : Media Wales

Dylan a été hospitalisé pendant plus de deux semaines avant que sa famille ne décide de réorienter son traitement vers les soins palliatifs.

Il a été extubé le 29 mai et est décédé à 17h40 le même jour.

La cause médicale du décès a été donnée comme 1a. encéphalopathie hypoxique ischémique et 1b. pendaison.

La mère de Dylan, Sarah Morris, a décrit son fils comme « un petit singe pétillant et effronté ».

Elle a déclaré: « Le petit garçon le plus brillant, le plus heureux et le plus drôle de Mammy – vous avez laissé un trou énorme dans tous nos cœurs.

« Tu nous manques tous énormément et Dieu t’a gagné bien trop tôt. Tu avais toute la vie devant toi et nous aurons toujours le cœur brisé. Jusqu’à ce que nous nous reverrons – beaucoup d’amour, maman et famille. «

Katie Ralph, qui a épousé le père de Dylan en 2014 et a eu quatre enfants avec lui, a déclaré que Dylan était « son moi heureux normal » le 11 mai et dans les jours qui ont précédé sa mort.

Ralph et Dylan sont allés faire du shopping à Asda plus tard dans la journée, mais il a volé des stylos et des biscuits au chocolat au supermarché, ce qui, selon elle, ne lui correspondait pas.

Le soir, Dylan a demandé l’autorisation d’aller se promener, ce qu’il a souvent fait pendant le confinement.

TU N’ES PAS SEUL TOUTES les 90 minutes au Royaume-Uni, une vie est perdue par suicide. Il ne fait pas de discrimination, touchant la vie des gens dans tous les coins de la société – des sans-abri et des chômeurs aux constructeurs et médecins, stars de la réalité et footballeurs. C’est le plus grand tueur de personnes de moins de 35 ans, plus mortel que le cancer et les accidents de voiture. Pourtant, on en parle rarement, un tabou qui menace de continuer son déchaînement meurtrier à moins que nous ne nous arrêtions tous pour en prendre note, maintenant. C’est pourquoi The Sun a lancé la campagne You’re Not Alone. L’objectif est qu’en partageant des conseils pratiques, en sensibilisant et en éliminant les obstacles auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils parlent de leur santé mentale, nous puissions tous contribuer à sauver des vies. Faisons le vœu de demander de l’aide quand nous en avons besoin et d’être à l’écoute des autres… Vous n’êtes pas seul. Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, avez besoin d’aide pour faire face à des problèmes de santé mentale, les organisations suivantes offrent un soutien :

Normalement, il était parti pendant environ une heure, mais ses parents se sont inquiétés lorsqu’il n’était pas revenu après environ 90 minutes.

Ils ont ensuite reçu un appel téléphonique disant qu’un garçon avait été trouvé sur un chemin près du terrain de rugby.

« C’était un garçon très heureux », a déclaré Mme Ralph. « Il était serviable à la maison et jouait avec ses jeunes frères et sœurs. Il était super avec eux, surtout avec le bébé. »

Un coroner de Newport a enregistré un verdict de mort par mésaventure Crédit : Media Wales

L’enquête a appris que Dylan avait subi quelques incidents d’intimidation à l’école primaire et un au lycée lorsqu’il avait délibérément trébuché.

Il n’y a aucune suggestion que l’intimidation ait eu un impact sur la mort de Dylan.

Alors que Ralph a déclaré qu’il était devenu moins ouvert après avoir commencé le lycée, mais a ajouté qu’il était généralement un élève heureux et brillant, rapporte Wales Online.

Enregistrant une conclusion de mésaventure, la coroner Sarah Le Fevre a déclaré: «C’est peut-être l’un des cas les plus tristes que j’aie jamais traités en tant que coroner.

« Dylan a été décrit universellement comme un garçon joyeux, pétillant et joueur qui voulait aider et faire rire les gens.

« J’offre mes plus sincères condoléances à toute la famille qui est ici aujourd’hui et à ceux qui ne sont pas là.

«Je ne peux tout simplement pas être sûr que Dylan avait l’intention de se suicider et, dans ce cas, je ne peux pas enregistrer une conclusion de suicide. Il me semble que la mésaventure est la conclusion appropriée.

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.