Un écolier bat sa phobie de la nourriture après 12 ans à ne manger que de la purée de pommes de terre

UN ÉCOLIER a vaincu sa phobie de la nourriture après 12 ans à ne manger que de la purée de pommes de terre.

Les parents Kate et David Murphy sont restés perplexes lorsque leur fils Woody a cessé d’essayer de nouveaux aliments à 18 mois.

Woody Murphy, maintenant âgé de 14 ans, a cessé d’essayer de nouveaux aliments à 18 mois Crédit : Traiteurs

Woody essaie maintenant quatre nouveaux aliments par jour après avoir suivi une thérapie Crédit : Agence de presse Caters

Le jeune a souffert d’une anxiété extrême et de nausées lorsqu’on lui a offert autre chose que de la purée.

Mais le footballeur passionné Woody, maintenant âgé de 14 ans, a suivi une thérapie par hypnose et peut désormais manger une gamme de plats – du korma au poulet et des hamburgers au bœuf aux fruits et légumes.

La responsable du pub, Kate, 44 ans, a déclaré: «Nous ne savions pas quoi faire. Il était terrifié par toute autre nourriture.

« Après quelques années, nous avons cessé d’essayer d’introduire de nouveaux aliments car il était anxieux et aurait des crises de panique. C’était déchirant.

« Il a été évalué par un médecin et tout s’est bien passé car il mangeait des carottes à l’occasion et buvait aussi beaucoup de lait. »

Woody, de Birmingham, a été référé à une équipe de santé mentale pour enfants, mais Kate a déclaré que les séances n’avaient jamais aidé.

Ne trouvant pas de réponse, elle a contacté le thérapeute et hypnotiseur basé à Londres David Kilmurry, qui a identifié Woody comme souffrant d’un trouble de restriction alimentaire évitant.

Elle a ajouté : « David nous a dit que Woody avait une phobie de la nourriture. C’était tout à fait logique car il a passé pratiquement toute sa vie à manger de la purée.

« David a mis Woody à l’aise. Il l’a encouragé à manger de nouvelles choses en expliquant qu’un gardien de but a besoin d’énergie pour jouer de son mieux.

«À la fin de la session de deux heures, Woody avait essayé les myrtilles, les épinards, les kiwis, le concombre et la mangue. J’étais émerveillé. »

L’écolier apprécie une pomme Crédit : Agence de presse Caters

Woody avec maman Kate, qui a contacté le thérapeute et hypnotiseur basé à Londres David Kilmurry, qui a identifié le garçon comme ayant un trouble de l’apport alimentaire restrictif évitant Crédit : Traiteurs

Woody a eu une autre session et essaie maintenant quatre nouveaux aliments par jour.

M. Kilmurry a déclaré : « Les mères essaient toujours d’assumer la responsabilité de la nourriture de leurs enfants, mais avec ARFID, c’est comme essayer de faire tenir une araignée par un arachnophobe.

« Je suis très fier de mon travail avec Woody.

Ce sera te voir tater pour les montagnes de purée à partir de maintenant Crédit : Traiteurs