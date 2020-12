Un écolier autiste passe des heures à dessiner minutieusement des paysages urbains détaillés en utilisant sa mémoire photographique de lieux comme Londres, Paris et New York.

L’artiste talentueux Alex Baker, 11 ans, crée des images complexes de villes, parfaitement en perspective.

Alex, qui est autiste, dessine depuis l’âge de deux ans et sa mémoire photographique lui permet de reproduire des lieux après les avoir visités ou les avoir vus dans des livres une seule fois.

Ses dessins incroyables incluent la ligne d’horizon de Manhattan à New York, avec ses imposants gratte-ciel, ainsi qu’une vue aérienne des Chambres du Parlement et de Big Ben à Londres.

Alex a également dessiné d’autres sites célèbres de Londres, tels que Tower Bridge, avec le bâtiment Gherkin en arrière-plan et Canary Wharf.

Son étonnant souci du détail est également visible dans un dessin complexe de Paris vu d’en haut, montrant la Tour Eiffel et la Seine.

« J’ai emmené Alex à Londres quand il avait cinq ans et nous n’étions là que pour la journée, mais il est rentré à la maison et a dessiné en détail tout le système du métro de Londres », a déclaré la mère Laura Jackson, 32 ans, qui vit près de Liverpool.

«Il a une mémoire incroyable et passera des heures dans sa chambre à dessiner. C’est sa passion et nous sommes vraiment fiers de lui.

Alex, qui a une sœur cadette, Matilda, âgée de six ans, et un frère cadet, Oliver, âgé de huit ans, dessine souvent ses paysages urbains en seulement trois heures, bien que certaines des plus grandes pièces puissent prendre plusieurs jours.

Il a déclaré: «J’aime dessiner des villes qui ont beaucoup de bâtiments et qui sont complexes. Ma ville préférée est Londres et j’aime beaucoup le quartier financier car les bâtiments sont si vieux.

«J’utilise des livres pour des villes que je n’ai pas visitées et parfois je crée mes propres paysages urbains. J’adorerais vraiment visiter New York un jour, pour pouvoir le dessiner, sans avoir à regarder un livre.

Alex a dit qu’il aimerait être un artiste quand il sera plus âgé et qu’il envisage déjà de vendre certains de ses dessins.