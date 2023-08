Un éclairage immersif qui regarde votre téléviseur avec vous

L’une des petites astuces les plus intéressantes que vous puissiez faire pour améliorer l’image de votre téléviseur consiste à ajouter un éclairage biaisé. Cela signifie que votre écran est rétroéclairé, généralement avec une douce lueur derrière lui, ce qui fait ressortir davantage les couleurs et rend les noirs plus profonds. C’est une vieille astuce, mais qui a quelques nouveautés avec des systèmes d’éclairage intelligents comme le Nanoleaf 4D qui correspondent à la couleur et au mouvement de ce qui se passe à l’écran.

Samsung Galaxy Flip 5 : premières impressions pratiques du téléphone pliable de poche de Samsung

Si nous connaissons déjà les trois dimensions fondamentales qui composent notre monde (et que l’idée de la TV 3D a déjà disparu), alors à quelle quatrième dimension la Nanoleaf 4D fait référence ici ? Le temps est généralement appelé la quatrième dimension, mais dans ce cas… il s’agit d’une bande lumineuse intelligente et d’une petite caméra, le tout connecté à une application pour maison intelligente.

Pour 99 $, vous obtenez une bande lumineuse dimensionnée pour entourer l’arrière d’un téléviseur de 65 pouces (une version de 85 pouces sera également disponible), une caméra qui peut être montée au-dessus ou en dessous du téléviseur et un petit boîtier de panneau de commande. , bien que la configuration puisse toujours être contrôlée par l’application pour smartphone Nanoleaf.

Nanofeuille 4D Un système d’éclairage intelligent pour votre téléviseur. Nanofeuille 4D Un système d’éclairage intelligent pour votre téléviseur. Qu’est-ce que c’est? Un combo bande lumineuse et caméra pour le rétroéclairage des téléviseurs intelligents. Prix? 99 $ Comme: Ajoute une grande immersion aux films, émissions de télévision et jeux. S’intègre au reste de l’écosystème Nanoleaf. Ne pas aimer: Le niveau 4D est un peu trop intense. La bande lumineuse était trop courte pour mon téléviseur de 65 pouces.

Comme systèmes similaires de Govee et d’autres, le Nanofeuille 4D utilise sa caméra pour voir le mouvement et les couleurs sur votre écran, puis envoie des instructions à la bande lumineuse enroulée autour de l’arrière du téléviseur, fournissant des couleurs assorties qui donnent l’impression d’élargir les frontières du téléviseur, laissant le contenu se répandre sur le mur derrière il.

Photo : Dan Ackerman

L’application comprend des options pour définir une seule couleur et la quitter, ainsi que quatre modes immersifs, appelés modes miroir, dont chacun augmente l’activité et la rapidité des changements de couleur. Parmi les quatre paramètres, étiquetés 1D, 2D, 3D et 4D, je me suis retrouvé le plus souvent sur les paramètres 2D ou 3D. La 4D était trop cinétique et distrayante, et je pense que vous voulez que l’éclairage biaisé soit un effet subtil, et non un effet qui domine ce qui est à l’écran.

Si vous possédez d’autres lampes Nanoleaf, elles peuvent être disposées à proximité du téléviseur et l’entrée de la caméra peut également les contrôler.

Le Nanoleaf 4D en action. Gifs : Dan Ackerman

Placement de la caméra et confidentialité

La configuration a été facile, même si j’ai beaucoup d’expérience avec les panneaux d’éclairage intelligents de Nanoleaf, je connais donc déjà l’application. Le plus gros problème que j’ai rencontré, et j’ai entendu d’autres propriétaires dire la même chose, est que la bande lumineuse intelligente fournie est un peu trop courte pour faire tout le tour de l’arrière d’un téléviseur de 65 pouces, laissant un petit espace.

Le prochain problème est de savoir où placer la caméra. Il est livré avec un bras pliable pour le monter au-dessus du bord supérieur du téléviseur, pointant vers l’écran. Personnellement, j’ai trouvé cela distrayant et je ne voulais pas le regarder tout le temps. Heureusement, vous pouvez également retirer la caméra de son bras et la monter sous le téléviseur, en regardant l’écran.

Photo : Dan Ackerman

Bien que la caméra n’envoie pas d’audio et de vidéo hors site, uniquement via sa propre application locale, vous ne voudrez peut-être toujours pas d’un appareil de type webcam en direct dans votre salon, regardant vos choix de télévision avec vous. C’est un sentiment légitime. Heureusement, l’appareil photo est livré avec un cache magnétique qui recouvre l’objectif, et vous pouvez toujours le débrancher quand vous en avez envie.

Couleurs pour les films et les jeux

J’ai trouvé que le système fonctionnait mieux lorsqu’il réagissait à des scènes lumineuses et colorées, et j’ai été particulièrement impressionné par la façon dont il pouvait suivre les mouvements, par exemple en faisant pivoter les couleurs autour de l’écran pour faire correspondre un personnage avec une torche ou une lampe de poche.

Photo : Dan Ackerman

Les scènes plus sombres avaient tendance à faire un peu flipper le système, et j’ai eu trop d’éclairs de lumière aléatoires qui ne s’harmonisaient pas aussi bien. Si la réaction de la bande lumineuse semblait trop distrayante et exagérée, j’accéderais à l’application Nanoleaf et je baisserais la luminosité globale ou je baisserais le niveau d’immersion au 2e ou 3e niveau au lieu du 4e niveau.

Le système a particulièrement bien fonctionné sur les applications d’économiseur d’écran YouTube représentant des cheminées et d’autres scènes relaxantes que je mets parfois en arrière-plan.

Des systèmes similaires basés sur des caméras pour l’éclairage de polarisation TV coûtent tout autant, sinon plus, donc l’accès à l’écosystème Nanoleaf et à la qualité de construction haut de gamme en fait un incontournable pour environ 99 $. Si vous souhaitez juste un petit rétroéclairage générique, une simple bande LED intelligente peut faire l’affaire pour moins de 30 $, mais vous devrez définir les couleurs vous-même et vivre sans l’élément interactif.