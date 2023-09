Un éclair d’horreur tue deux baigneurs, dont un touriste marchant le long du rivage, lors d’une tempête terrifiante

C’est le moment d’horreur où deux personnes sont tuées par la foudre sur une plage mexicaine.

Des images du drame montraient les victimes s’effondrant sur le sable alors qu’une femme près d’elles se mettait à crier.

Une scène horrible : le moment choquant où la foudre frappe et tue les victimes a été filmé Crédit : CEN

La tragédie s’est produite sur une magnifique plage de la côte centrale du Pacifique appelée Playa Maruata, dans l’État mexicain du Michoacan.

Les victimes, toutes deux Mexicaines, ont été décrites comme une touriste de l’État de Guanajuato, nommée localement Elvia de Jesus, 33 ans, et un vendeur de hamacs de Tecoman, dans l’État de Colima.

La femme est morte sur le coup.

L’homme a reçu des soins médicaux d’urgence sur place et a été transporté à l’hôpital, toujours vivant, mais son décès a été constaté peu de temps après son arrivée.

Selon des informations non confirmées, une troisième personne aurait été blessée mais serait sortie le jour même après avoir été hospitalisée.

La vidéo, prise par un autre vacancier – qui filmait l’arrivée de la tempête – montrait que la femme avait été frappée en premier, suivie par l’homme devant elle.

L’homme a été frappé alors qu’il portait dans ses bras les hamacs qu’il vendait.

Bien que les images aient commencé à circuler lundi, il semblerait que la tragédie se soit produite vendredi dernier.

Ce n’est pas la première fois que des personnes sont tuées par la foudre dans la même zone.

En 2018, un couple et leurs deux enfants âgés de six et trois ans seulement sont morts à la suite d’un coup de foudre.

En moyenne, deux personnes sont tuées chaque année par la foudre au Royaume-Uni.

Le taux de mortalité dû à un seul coup de foudre est le plus élevé au monde : 21.

Cette tragédie s’est produite le 23 décembre 1975 dans une petite communauté rurale des hauts plateaux de l’est du Zimbabwe.

Playa Maruata est considérée comme l’une des plus belles plages du Michoacan.

Il comprend en fait trois plages nichées entre montagnes et criques, avec l’étendue de sable la plus à l’est parfaite pour la plongée avec tuba, la pataugeoire et les bains de soleil.