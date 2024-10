« Un écho incroyable d’aujourd’hui » : Kevin Macdonald à propos de son film sur John Lennon et Yoko Ono | Films

Des sit-in pour la paix aux événements d’avant-garde et à la surveillance secrète des sympathies révolutionnaires, le monde de John Lennon et de Yoko Ono peut sembler éloigné du nôtre.

Mais un nouveau documentaire sur le couple révèle les étranges similitudes entre les années 70 et aujourd’hui, a déclaré le réalisateur oscarisé derrière le film.

One to One, de Kevin Macdonald, dépeint la vie de Lennon et Ono sur une période de 18 mois après leur déménagement à New York en 1971, lorsqu’ils sont rapidement devenus des figures de proue de la contre-culture et des mouvements contre la guerre du Vietnam.

Présenté au Festival du film de Londres, il s’articule autour du concert-bénéfice One to One de 1972 au Madison Square Garden – le dernier concert complet de Lennon et le seul après les Beatles – donné en faveur des enfants ayant des besoins spéciaux.

« Ce que je n’avais pas réalisé avant de commencer à réaliser ce film, c’est que cette période semble être un écho incroyable d’aujourd’hui, c’est comme une image miroir », a déclaré Macdonald.

Son film incorpore des images de film 16 mm récemment restaurées du concert, des extraits d’archives d’actualités – de l’émeute de la prison d’Attique, de Richard Nixon, de la guerre du Vietnam et de la fusillade du gouverneur de l’Alabama, George Wallace – ainsi que des bandes inédites du téléphone privé de Lennon et Ono. appels, enregistrés par eux lorsqu’ils ont commencé à craindre que le FBI mettait leurs communications sur écoute.

Ensemble, cela a agi comme un correctif à l’idée selon laquelle il y a quelque chose de singulièrement source de division dans la politique contemporaine, a déclaré Macdonald.

« Il y avait beaucoup de choses sur les premiers mouvements écologistes et des publicités à la télévision pour arrêter le pétrole. Je pensais que nous ne faisions que ces conversations.

« George Wallace constitue clairement un précédent pour Trump, surtout avec les récentes tentatives d’assassinat. Le Vietnam divisait la société de la même manière que Gaza l’est aujourd’hui. Shirley Chisholm a été la première femme noire à se présenter à la présidence. Je me suis dit : « Mon Dieu, il n’y a rien de nouveau dans la politique américaine », c’est comme si elle était coincée dans un cycle. »

Kévin Macdonald. Photographie : Portefeuille Mondadori/Getty Images

Macdonald, qui a réalisé des films dont One Day in September, Touching the Void, Whitney, The Last King of Scotland et The Mauritanian, a déclaré que cette prise de conscience était « étrangement rassurante ».

« Nous pensons tous que la politique actuelle est particulièrement terrible, mais cela montre que quelque chose de différent va se produire. Peut-être que Trump n’est pas la fin du monde.»

Il a toujours dit qu’il voulait explorer la question : « Que faites-vous une fois que vous avez fait partie du plus grand groupe du monde et que vous n’avez que 30 ans ?

Les images et les enregistrements ont été fournis par la famille de Lennon, tandis que Macdonald et sa femme Tatiana Macdonald, décoratrice de décors, ont refait l’appartement de Lennon et Ono dans le West Village, y compris leurs affiches, leurs disques et la télévision au pied de leur lit.

« J’ai entendu cette interview de John, dans laquelle il raconte comment, lorsqu’il est arrivé en Amérique, tout ce qu’il faisait, c’était regarder la télévision », a déclaré le réalisateur. «Je me suis dit: ‘C’est une façon d’y arriver.’ Faisons le film sur eux qui regardent la télévision et découvrent l’Amérique.

Les enregistrements téléphoniques fournissent également un rare aperçu de la pensée des deux hommes à l’époque. Dans l’un d’eux, Ono décrit ce que c’était que d’être accusée d’avoir démantelé les Beatles et les abus raciaux dont elle a été victime en Grande-Bretagne, y compris le fait d’être qualifiée de « laide » par la presse.

Dans un autre, Lennon décrit son idée d’une tournée aux États-Unis qui permettrait de récolter de l’argent pour la caution des prisonniers américains qui ne pouvaient pas payer les frais, ainsi que ses efforts pour intégrer Bob Dylan (et persuader l’aggravateur de Dylan, AJ Weberman, de laisser le musicien tranquille).

Macdonald a déclaré qu’il avait été particulièrement ému par l’activisme du couple quelques années avant qu’ils ne deviennent solitaires et qu’ils ne se séparent même pendant un certain temps (John déménageant temporairement à Los Angeles).

Il y a un moment dans le concert, pendant la chanson Come Together, où Lennon crie : « Stop the war ». Dans une autre chanson, il crie « Votez », à l’approche des élections américaines de 1972. Nixon a gagné contre le démocrate de gauche George McGovern.

« Ils ont fait campagne pour vaincre Nixon. Mais non seulement Nixon a gagné, mais il a obtenu la majorité des voix des jeunes Américains de moins de 25 ans », a déclaré Macdonald. «Je pense que c’est ce qui a conduit John à sa grande période d’alcoolisme et à sa séparation. Ils ont essayé de changer les choses, mais ça n’a pas marché. Et c’est déchirant, évidemment.

Mais il a ajouté qu’il y avait quelque chose qui se distinguait dans l’activisme de Lennon et Ono par rapport à celui des célébrités modernes : cela se faisait au niveau local plutôt que sur Instagram et X.

« Les gens de cette époque me disaient que leur porte était en quelque sorte ouverte », a-t-il déclaré. « Vous iriez simplement prendre le thé avec eux sur leur lit. »

Lennon a été mortellement abattu en 1980. Macdonald a-t-il pensé à ce que serait le musicien s’il était en vie aujourd’hui ?

« Beaucoup, en fait. Je pense qu’il resterait fidèle à son message de paix très simple. Il serait resté du côté des outsiders. Mais je pense qu’il se serait aussi attiré des ennuis, car il a toujours été très honnête.

Pour le réalisateur, c’est l’une des raisons pour lesquelles cela aurait « été si génial » de l’avoir parmi nous aujourd’hui. « Trop de célébrités ressentent la pression des médias sociaux pour s’autocensurer, dire ce qu’il faut, ne pas se contredire », a-t-il déclaré.

« Mais vous voyez dans le film que quelqu’un qui a vraiment confiance en lui sait qu’il ne pensera pas toujours la même chose. Ils apprennent de leurs erreurs.