Alors que M. Trump a quitté la Maison Blanche mercredi, les Proud Boys, une fois parmi ses plus fidèles partisans, ont également commencé à quitter son côté. Dans des dizaines de conversations sur des sites de médias sociaux comme Gab et Telegram, les membres du groupe ont commencé à qualifier M. Trump de «shill» et «extraordinairement faible», selon des messages examinés par le New York Times. Ils ont également exhorté les partisans à cesser d’assister aux rassemblements et aux manifestations organisés pour M. Trump ou le Parti républicain.

Les commentaires sont un tournant surprenant pour les Proud Boys, qui pendant des années ont soutenu M. Trump et encouragé la violence politique. Dirigés par Enrique Tarrio, bon nombre de ses milliers de membres étaient des fans si inconditionnels de M. Trump qu’ils ont proposé de servir de milice privée et ont célébré après qu’il leur ait dit lors d’un débat présidentiel l’année dernière de «prendre du recul et de se tenir prêt. » Le 6 janvier, certains membres de Proud Boys ont pris d’assaut le Capitole américain.

Mais depuis lors, le mécontentement à l’égard de M. Trump, qui a par la suite condamné la violence, a débordé. Sur les réseaux sociaux, les participants de Proud Boys se sont plaints de sa volonté de quitter ses fonctions et ont déclaré que son désaveu du déchaînement du Capitole était un acte de trahison. Et M. Trump, coupé sur Facebook et Twitter, n’a pas pu leur parler directement pour apaiser leurs inquiétudes ou lancer de nouveaux cris de ralliement.

«Quand Trump leur a dit que s’il quittait ses fonctions, l’Amérique tomberait dans un abîme, ils l’ont cru», a déclaré Arieh Kovler, un consultant politique et chercheur indépendant en Israël qui étudie l’extrême droite, à propos des Proud Boys. «Maintenant qu’il a quitté ses fonctions, ils pensent qu’il s’est à la fois rendu et n’a pas accompli son devoir patriotique.»

Le changement soulève des questions sur la force du soutien à M. Trump et suggère que des poches de ses fans commencent à se fracturer. De nombreux fans de M. Trump croient encore à tort qu’il a été privé de ses fonctions, mais d’autres groupes d’extrême droite tels que les Oath Keepers, America First et les Three Percenters ont également commencé à le critiquer sur les chaînes privées de Telegram, selon un examen des messages.

La semaine dernière, Nicholas Fuentes, le leader de America First, a écrit dans sa chaîne Telegram que la réponse de M. Trump au déchaînement du Capitole était «très faible et flasque» et a ajouté: «Ce n’est pas le même gars qui s’est présenté en 2015.