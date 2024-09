« Un échec colossal » : le gouverneur Mills dénonce l’adjoint de Sagadahoc et l’armée pour n’avoir pas empêché la fusillade de masse de Lewiston

6 septembre — AUGUSTA — S’exprimant publiquement pour la première fois sur les conclusions d’une commission d’État concernant la fusillade de masse de Lewiston, la gouverneure Janet Mills a déclaré que les erreurs individuelles, et non les politiques ratées, étaient responsables du massacre.

« Cette tragédie est essentiellement le résultat d’un manque de jugement humain colossal de la part de plusieurs personnes, à plusieurs reprises, d’une négligence profonde qui, comme l’a déclaré à juste titre la commission, a représenté une abdication de responsabilité », a déclaré Mills. « Comme je l’ai déjà dit, la compréhension des faits et des circonstances de cette tragédie est la pierre angulaire de la guérison. L’autre pierre angulaire est la responsabilité. »

Mills, qui a qualifié le rapport de la commission de « dérangeant et douloureux à lire », a déclaré que le bureau du shérif du comté de Sagadahoc et les réserves de l’armée ont raté de nombreuses occasions d’intervenir, malgré les tentatives répétées de la famille de Robert Card pour obtenir de l’aide alors que sa santé mentale se détériorait. La commission a conclu que le bureau du shérif avait des motifs raisonnables de placer Card en détention préventive et de lancer une pétition pour confisquer ses armes à feu, mais ne l’a pas fait.

« Dans ce cas, nous devons reconnaître que le bureau du shérif du comté de Sagadahoc, le sergent (Aaron) Skolfield en particulier, aurait pu et aurait dû faire plus », a déclaré Mills.

Skolfield, qui a essayé à deux reprises de vérifier l’état de santé de Card avant la fusillade mais ne l’a jamais rencontré, se présente au poste de shérif contre le titulaire Joel Merry en novembre. Mills a exhorté les électeurs du comté de Sagadahoc à lire les conclusions de la commission avant de voter. Pressée par les journalistes, elle s’est abstenue de recommander de voter pour ou contre l’un ou l’autre des candidats, mais a fortement laissé entendre qu’elle pensait que Skolfield n’était pas apte à occuper ce poste.

« C’est lui qui est mentionné dans le rapport », a-t-elle déclaré.

Lors d’un appel téléphonique vendredi après-midi, Skolfield a déclaré que les propos de Mills étaient injustes.

« Il est clair que cette commission a été motivée par des raisons politiques plutôt que par une enquête sur les faits », a-t-il déclaré. « Le gouverneur démocrate soutient un shérif démocrate, alors que la commission ignore les faits essentiels. Il y a des gens qui me soutiennent dans tout le comté, et ils me connaissent pour qui je suis. »

« UNE LOI TRÈS EFFICACE »

Dans une lettre envoyée vendredi au secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, Mills a déclaré qu’elle approuvait les mesures annoncées récemment par la Réserve de l’armée, notamment la modification de la manière dont elle gère les cas de réservistes dans le système de santé mentale. Elle a également annoncé son soutien à la future législation des sénateurs Susan Collins et Angus King qui autoriserait l’armée à utiliser les programmes de prévention des crises de l’État comme l’ordonnance de protection contre les risques extrêmes du Maine, ou la loi du drapeau jaune.

Un porte-parole du bureau de Collins a déclaré vendredi que le sénateur avait l’intention de présenter ce projet de loi le 16 septembre.

Pourtant, lorsque les journalistes lui ont demandé si des lois plus strictes sur les armes à feu seraient mises en place dans le Maine, comme une loi sur le drapeau rouge ou une interdiction des armes d’assaut, Mills a répondu qu’elle n’en voyait pas la nécessité. Au lieu de cela, elle a vigoureusement défendu l’efficacité de la loi actuelle sur le drapeau jaune, que Skolfield, Merry et d’autres organismes chargés de l’application de la loi ont critiquée comme étant trop lourde.

« La loi sur les ordonnances de protection contre les risques extrêmes du Maine fonctionne », a-t-elle déclaré, soulignant que la loi a été utilisée plus d’une fois par jour par la police du Maine depuis la fusillade. « Je pense vraiment que nous avons une loi très efficace en place actuellement. »

Mais la Maine Gun Safety Coalition, qui milite en faveur d’une loi sur le drapeau rouge qui permettrait aux membres de la famille, et pas seulement aux forces de l’ordre, de demander une ordonnance de protection, a publié une déclaration qualifiant les lois sur les armes du Maine de « faibles ».

« Le rapport de Lewiston montre clairement que le processus actuel d’intervention lorsqu’une personne en crise a accès à des armes dangereuses et mortelles est inefficace, restrictif et empêche les familles du Maine d’obtenir de l’aide pour leurs proches », a déclaré la directrice exécutive Nacole Palmer. « Nos familles et nos communautés méritent mieux que la faible loi du drapeau jaune du Maine. »

Si le Maine avait adopté une loi sur le drapeau rouge en octobre dernier, il est possible que la fusillade aurait pu être évitée, ont-ils déclaré.

Le rapport final de la commission s’est concentré en particulier sur les mesures que les commandants de la réserve de l’armée du tireur et le bureau du shérif du comté de Sagadahoc n’ont pas prises après avoir pris connaissance des menaces violentes qu’il avait proférées contre la base de son unité à Saco.

Le rapport ne recommande pas de changements politiques spécifiques susceptibles d’empêcher de futures fusillades. Il n’offre pas non plus d’analyse critique de la déclaration d’un médecin new-yorkais qui a affirmé n’avoir eu d’autre choix que de libérer le tireur d’un hôpital psychiatrique en août dernier parce qu’il ne répondait pas aux critères d’un internement d’office.

Mills, qui a déclaré que la commission avait fourni un compte rendu complet et approfondi des mois précédant la fusillade, a déclaré qu’elle ne ressentait pas de manque de clarté concernant le traitement de Card et sa libération à New York.

Elle a déclaré qu’elle était d’accord avec l’appel de l’armée en faveur d’un meilleur partage d’informations entre l’armée et les hôpitaux avec lesquels elle travaille et que « financer solidement » l’infrastructure de santé mentale du Maine reste l’un de ses objectifs.

La gouverneure a souligné plusieurs initiatives législatives et budgétaires visant à améliorer la sécurité publique et les ressources en matière de santé mentale qu’elle a signées après la fusillade, notamment des améliorations à la loi sur le drapeau jaune du Maine qui facilitent le placement en détention préventive des sujets non coopératifs.

LA POLICE D’ÉTAT RÉFLÉCHIT

Quelques heures avant le discours prévu de Mills, la police de l’État du Maine a dévoilé un rapport après action analysant la manière dont l’agence a réagi à l’attaque et comment elle peut mieux gérer les crises futures.

Le rapport de 33 pages a mis en évidence de nombreux domaines d’amélioration que les dirigeants de la police d’État ont déjà évoqués lors d’audiences publiques tenues devant la commission d’État plus tôt cette année, notamment la nécessité d’une formation interministérielle plus poussée sur la structure organisationnelle du système de commandement des incidents que la police utilise lors d’opérations de grande envergure.

Police de l’État du Maine : tragédie de tireur actif à Lewiston par Maine Trust For Local News sur Scribd

Il décrit la manière dont ses agents ont réagi à la fusillade de masse, en soulignant ce qui s’est bien passé et en formulant des recommandations de changement. Il détaille six recommandations principales qui se concentrent principalement sur la formation et la coordination avec d’autres agences. Il s’agit des suivantes :

— Intégrer une formation supplémentaire au tir actif afin d’avoir une réponse plus coordonnée lors d’incidents faisant de nombreuses victimes.

— Élaborer des protocoles d’enquête sur les scènes de crime avec des partenaires fédéraux et former les hôpitaux à la collecte de preuves.

— Intégrer une formation avancée au système de commandement des incidents pour tout le personnel de la police d’État et mener régulièrement des exercices sur table et à grande échelle avec la direction de la police d’État et les agences partenaires.

— Limiter l’auto-déploiement lorsque le commandement d’incident est établi et actif.

— Examiner et évaluer les politiques de réponse aux incidents impliquant des personnes sourdes, malentendantes ou ne parlant pas anglais.

— Former les gestionnaires aux premiers secours psychologiques afin qu’ils puissent identifier les signes de traumatisme psychologique chez les employés et les orienter vers un traitement.

Le rapport conclut également que la police d’État a bien utilisé de nombreuses tactiques, notamment la mise en place en une heure d’un commandement qui a coordonné 29 missions tactiques officielles et géré les ressources pour la chasse à l’homme de 48 heures. Les ressources tactiques ont suivi des pistes dans trois villes couvrant plus de 300 miles carrés, en donnant la priorité aux endroits présentant le plus grand risque pour la population, selon le rapport.

« Tout cela s’est produit sans qu’aucun autre citoyen ou policier n’ait été blessé », indique le rapport.

Mais le déploiement autonome des équipes tactiques à Lewiston, qui n’ont pas été signalées au commandement, « a créé un afflux incontrôlé de ressources, provoquant de graves problèmes de sécurité et une duplication du travail », selon le rapport. Le commandement tactique aurait dû exiger que des représentants de chaque équipe restent sur place pour permettre une meilleure coordination et une meilleure communication, selon le rapport.

De multiples recherches au Maine Recycling, où le corps du tireur a finalement été retrouvé, ont également mis en évidence la nécessité d’un logiciel de cartographie en temps réel, selon le rapport.

La police d’État a également conclu que l’agence avait besoin d’une meilleure coordination avec les aumôniers et le bureau du procureur général en matière de notification des familles. Dans certains cas, les personnes ont été informées du décès d’un proche « de plusieurs manières et à plusieurs reprises », selon le rapport.

L’agence aurait également pu coordonner un meilleur accès et une plus grande disponibilité pour les personnes qui avaient besoin de services de traduction pour communiquer, selon le rapport. De nombreux membres des familles des victimes sourdes ont eu du mal à obtenir l’accès à l’information immédiatement après la fusillade.

Mills a déclaré qu’elle était entièrement d’accord avec les conclusions du rapport d’après-action de la police d’État et qu’elle les soutenait. Dans le cadre de sa demande de budget à la législature en janvier, Mills demandera aux législateurs d’approuver le financement pour permettre à la police d’État de mettre pleinement en œuvre les recommandations.

Cette histoire fait partie d’une collaboration en cours avec FRONTLINE (PBS) et Maine Public qui comprend un documentaire à venir. Elle est soutenue par l’Initiative de journalisme local de FRONTLINE, financée par la Fondation John S. et James L. Knight.

