«  Un échec colossal  »: comment les émeutiers pro-Trump ont-ils pu violer la sécurité du Capitole?

WASHINGTON – La violence à l’intérieur du bâtiment du Capitole américain était devenue meurtrière mercredi soir, alors que les autorités avaient annoncé qu’une femme qui avait été abattue plus tôt était décédée. Au moins trois autres personnes ont été blessées et emmenées dans des hôpitaux après des émeutiers, dont beaucoup brandissaient des drapeaux de Trump et portaient des vêtements de Trump, avaient violé la sécurité du bâtiment du Capitole et envahi la zone.

La brèche a entraîné une évacuation de la salle du Sénat et un verrouillage de 3 heures et demie avant que les responsables ne déclarent que le bâtiment était sécurisé. Le FBI enquête également sur les rapports de deux engins explosifs présumés, bien que les deux aient été rendus sûrs.

Cette série d’événements, qui a perturbé ce qui aurait dû être un processus démocratique largement cérémonial de comptage des votes du collège électoral certifié par l’État, était le point culminant de semaines de ressentiment alimenté par les fausses déclarations du président Donald Trump selon lesquelles l’élection lui avait été volée.

La faille de sécurité a également soulevé des questions sur la façon dont les manifestants ont réussi à se frayer un chemin à l’intérieur du Capitole et sur la présence suffisante des forces de l’ordre, en particulier lorsque des menaces de violence se préparant pendant des jours sur les réseaux sociaux auraient dû déclencher des signaux d’alarme.

Plus tôt mercredi, les manifestants ont envahi les salles à l’intérieur du bâtiment du Capitole et ont grimpé sur des chaises. Certains ont pénétré dans les chambres du Sénat, tandis que d’autres se sont assis dans les bureaux des législateurs. Des coups de feu et des irritants chimiques ont été tirés.

«D’après mon expérience de 50 ans dans l’application de la loi, c’est sans précédent», a déclaré John Magaw, un ancien directeur des services secrets.

« La coordination de la sécurité s’est pratiquement effondrée. Nous assistons à la détérioration de la loi et de l’ordre aux États-Unis. Cela devient juste le chaos. Je ne vois aucun signe que le président actuel va se lever et diriger comme les présidents l’ont conduit. le passé », a déclaré Magaw. « Notre démocratie est au bord d’une falaise. »

Ed Davis, ancien commissaire du département de police de Boston, a déclaré que les forces de l’ordre auraient dû être mieux préparées.

«Il doit y avoir une volonté politique de mettre des ressources en place pour arrêter ce qui aurait clairement dû être vu.… C’est le résultat d’un manque de volonté politique pour contrôler une tentative d’insurrection.

« Ce qui s’est passé ici est un échec colossal, et je pense que c’est un échec politique colossal, pas de la part de la police », a déclaré Davis. « Ils étaient en infériorité numérique et dépassés. »

On ne sait pas si le ministère de la Justice ou le département de la Sécurité intérieure ont été impliqués dans la coordination d’une réponse solide des forces de l’ordre avec la police du Capitole des États-Unis, qui a juridiction sur la région, avant les manifestations. Les agences fédérales ont déployé un grand nombre d’agents lors des manifestations de l’été dernier à Washington et dans plusieurs autres villes après la mort de George Floyd.

Des vidéos sur les réseaux sociaux, que USA TODAY n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante, ont montré des hommes en uniforme de police prenant des selfies avec et supprimant les barrières extérieures pour les émeutiers.

Le représentant Bennie Thompson, D-Miss., Président du comité de la sécurité intérieure de la Chambre, a déclaré qu’un examen des événements de mercredi « déterminera quels échecs se sont produits et pourquoi ».

« Les plans auraient dû anticiper le potentiel de ce qui s’est passé aujourd’hui », a déclaré Thompson.

Le procureur général par intérim, Jeffrey Rosen, a déclaré que le ministère de la Justice avait envoyé des centaines de policiers et d’agents fédéraux pour aider la police du Capitole. « La violence au Capitole de notre nation est une attaque intolérable contre une institution fondamentale de notre démocratie », a déclaré Rosen dans un communiqué.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher Miller, et le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, se sont entretenus mercredi soir avec le vice-président Mike Pence et les dirigeants du Congrès au sujet de l’émeute au Capitole.

«Nous avons pleinement activé la Garde nationale de DC pour aider les forces de l’ordre fédérales et locales alors qu’elles travaillent pour résoudre pacifiquement la situation», a déclaré Miller dans un communiqué. «Nous sommes prêts à fournir un soutien supplémentaire si nécessaire et approprié, à la demande des autorités locales. Notre peuple a juré de défendre la Constitution et notre forme démocratique de gouvernement, et il agira en conséquence. »

‘Intention de causer du tort’

Les manifestants se sont rassemblés au National Mall tôt mercredi pour protester contre les résultats des élections. Lors d’un rassemblement, Trump a exhorté ses partisans à se rendre au bâtiment du Capitole.

Les manifestants sont venus à Capitol Hill « suite aux remarques du président », a déclaré le chef de la police de DC, Robert Contee. « Il était clair que la foule avait l’intention de nuire à nos officiers en déployant des irritants chimiques sur la police pour forcer l’entrée dans le Capitole des États-Unis. «

Mercredi après-midi, plusieurs législateurs républicains ont appelé Trump à exhorter vivement ses partisans à reculer. Le faire est la « dernière chose que vous ferez qui compte en tant que président », le représentant Chip Roy, R-Texas, m’a dit sur Twitter. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Trump a exhorté ses partisans à « rentrer chez eux », répétant de fausses déclarations d’élections volées et leur disant qu’il les aimait. Plus tard, il a tweeté que « ce sont les événements et les choses qui se passent », que beaucoup ont critiqués comme tolérant les émeutes.

Jim Pasco, directeur exécutif de l’Ordre fraternel de la police, a déclaré qu’il était prématuré de spéculer sur comment ou pourquoi les manifestants ont pu envahir le Capitole.

«Nous ne le saurons pas tant que ce n’est pas fini. … Vous n’analysez pas une bataille au milieu de celle-ci », a déclaré Pasco, ajoutant que des manifestants violant la sécurité au Capitole est« une honte nationale ».

Terry Gainer, ancien chef de la police du Capitole des États-Unis, qui a également été sergent d’armes du Sénat, a décrit les manifestations de mercredi comme sans précédent depuis quatre décennies dans les forces de l’ordre.

«C’est dangereux», a déclaré Gainer. «C’est une foule beaucoup plus haineuse incitée par le président lui-même. C’est définitivement quelque chose de nouveau dans notre entreprise.

Gainer a déclaré qu’il y avait eu des brèches dans les clôtures et les barrières du périmètre du Capitole, mais il n’était au courant d’aucune violation massive du bâtiment du Capitole.

Chuck Wexler, directeur exécutif du groupe de réflexion Police Executive Research Forum, a déclaré que les représentants du gouvernement sont susceptibles de revenir sur cette question et d’évaluer si des ressources supplémentaires en matière d’application de la loi auraient pu être nécessaires.

« À ce stade, c’est difficile à dire », a déclaré Wexler. « La plupart des manifestations sont pacifiques, mais si elles deviennent soudainement violentes comme celle-ci l’a fait, il est difficile pour la police sans une présence policière massive de l’empêcher. »

Le président de la National Sheriff’s Association, David Mahoney, a déclaré que les actions des manifestants étaient « indiscernables » de celles de l’antifa, un mouvement d’extrême gauche vaguement organisé, « ou de tout autre groupe sans loi qui a choisi de détruire des villes et des communautés ».

Histoire de la violence au Capitole

Bien que les émeutes aient été inhabituelles, il y a eu des violences au Capitole au cours des dernières décennies.

Deux policiers du Capitole – l’agent Jacob Chestnut et le détective John Gibson – ont été tués le 24 juillet 1998 par un homme armé qui s’est frayé un chemin au premier étage du bâtiment du côté de la maison entre la chambre et la crypte.

Cinq députés de la Chambre ont été blessés par balle le 1er mars 1954 par des membres du Parti nationaliste portoricain, qui plaidait pour l’indépendance de l’île. Les quatre nationalistes ont tiré sans discernement depuis la galerie au-dessus du sol de la chambre et ont déployé un drapeau portoricain. Tous ont été appréhendés. Un trou de balle reste dans un bureau qui fait partie de l’estrade de la maison, un rappel de l’attaque.

Un ancien officier de police du Capitole, William Kaiser, a tiré deux coups de feu sur le sénateur John Bricker, R-Ohio, le 12 juillet 1947, alors qu’il entrait dans le tunnel du métro reliant le Capitole aux bureaux du Sénat. Les deux coups ont manqué et Bricker a sauté à bord d’une voiture de métro électrique pour s’échapper.

Contributeur: Tom Vanden Brook