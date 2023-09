Un échantillon d’un astéroïde de la taille de l’Empire State Building va s’écraser dans le désert de l’Utah

Après avoir passé plus de sept ans dans l’espace et parcouru près de 4 milliards de kilomètres, une capsule contenant de précieux échantillons d’astéroïdes reviendra sur Terre dimanche.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA – qui signifie Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Regolith Explorer – a été lancé en 2016 pour mener la première mission de l’agence visant à collecter des matériaux provenant d’un astéroïde dans l’espace. Une capsule contenant près de 9 onces de roches, de poussière et de saleté collectées sur un astéroïde nommé Bennu se détachera d’OSIRIS-REx avant son crash prévu à l’intérieur du centre de test et d’entraînement du ministère de la Défense de l’Utah, où les équipes de la NASA et de Lockheed Martin, qui ont construit le véhicule, attendra son arrivée.

« C’est comme placer un jeu de fléchettes à une extrémité d’un terrain de basket et lancer la fléchette de l’autre côté et obtenir une cible », a déclaré Michael Moreau, chef de projet adjoint d’OSIRIS-REx. a récemment déclaré à FOX Weather. « C’est ce que nous faisons. »

Cette mission d’une durée d’un an aidera les scientifiques à étudier la formation des planètes, à mieux comprendre comment la vie a commencé et à améliorer la compréhension de la NASA sur les astéroïdes susceptibles d’entrer en contact avec la Terre. L’échantillon « donnera à des générations de scientifiques une fenêtre sur l’époque où le Soleil et les planètes se formaient il y a environ 4,5 milliards d’années », selon la NASA.

La mission fournira également des informations qui pourraient aider à protéger la Terre d’une éventuelle collision avec Bennu. L’astéroïde de la taille de l’Empire State Building a une chance sur 2 700 d’impacter la Terre vers la fin des années 2100, selon la NASA.

L’atterrissage prévu de la capsule de la NASA se fait attendre.

L’OSIRIS-REx est arrivé à Bennu en 2018 et a passé deux ans à voler près et autour de l’astéroïde pour collecter des données. Après deux années supplémentaires d’étude de la formation rocheuse, le vaisseau spatial a effectué son atterrissage historique sur la surface de l’astéroïde en 2020.

Après avoir passé moins d’une minute à la surface de Bennu tout en collectant un échantillon « touch and go », le vaisseau spatial est revenu en orbite autour de Bennu une fois de plus. Malgré une porte bloquée entraînant la perte d’une partie de la poussière spatiale peu de temps après la collecte, l’échantillon bat toujours un record et dépasse les exigences de la mission de deux onces.

Une fois la capsule transportant l’échantillon atterrie dans le désert, une équipe de la NASA amènera le matériel dans une salle blanche. Ensuite, le matériel Bennu sera amené au Johnson Space Center de la NASA à Houston.

La majeure partie du matériel astéroïde – 70 % – sera préservée pour de futures recherches. Les scientifiques de la NASA et plus de 200 autres personnes dans le monde étudieront les portions restantes.

Une partie de l’échantillon sera remise à l’Agence japonaise d’exploration spatiale en échange d’échantillons collectés par le vaisseau spatial japonais Hayabusa, selon la NASA.

OSIRIS-REx poursuivra son étude d’un autre astéroïde, Apophis, nommé d’après un serpent démon de la mythologie égyptienne antique qui représentait le mal et le chaos.