Un échange mignon entre un tout-petit et un flic de Mumbai vous fera oublier le blues du lundi

De nos jours, les parents adorent partager les antiquités de leurs tout-petits sur les réseaux sociaux en souvenir. Récemment, un clip adorable d’une petite fille demandant à une femme flic son bâton est devenu viral sur Internet. L’extrait est partagé sur Instagram par Kanishka Bishnoi. Dans la vidéo, le bambin de 21 mois peut être vu en train de demander son bâton à la policière de Mumbai. Lorsque le flic a refusé et a ri, elle a essayé de faire une crise de colère.

Cependant, tout au long de leur échange mignon, la femme flic a eu un léger sourire pendant qu’elle parlait avec Kanishka. La légende de la vidéo disait: “Attendez-le.”

Cette adorable vidéo a recueilli plus de 9,6 millions de vues et les utilisateurs des médias sociaux ont inondé la section des commentaires d’émojis rieurs et adorables. L’un d’eux a écrit : « Respect cordial de la police de Mumbai, didi. Un autre utilisateur a déclaré: «Je me sentais faible avant cette vidéo… mais maintenant je souris…. Comme un fou.” Quelqu’un a également commenté: “La police du Maharashtra est la meilleure.” “Ma maman traverse également ces situations mignonnes à plusieurs reprises”, a déclaré l’un des utilisateurs. Un autre cyber-internaute a écrit : « La gentillesse est surchargée.

Les enfants sont un régal pour les yeux. Et, les choses deviennent d’autant plus mignonnes lorsqu’elles s’amusent ou ont d’adorables interactions avec des inconnus. Récemment, une vidéo est devenue virale depuis Udipi dans le Karnataka, lorsqu’une petite fille a rejoint des danseurs folkloriques dans les rues et a copié leurs pas comme une pro. Les spectateurs les ont même applaudis en le portant. La vidéo est partagée sur une page touristique nommée Visit Udipi sur Twitter.

OH MON DIEU ! c’est super mignon 😍😍 pic.twitter.com/rFfink1s39 — Visitez Udupi 🇮🇳 (@VisitUdupi) 13 août 2022

La page expliquait également la danse folklorique du Karnataka. Le tweet fileté écrivait: “Pili Vesha dans” Tiger Masque “est une danse folklorique unique sur la côte du Karnataka. Ici, les jeunes garçons et les hommes se peignent le corps avec des rayures jaunes et brunes, portent un masque de tigre sur le visage et dansent au rythme des tambours. Pili vesha est exécuté pendant Dasara et Krishna Janmashtami.

La vidéo a recueilli plus de 576 000 vues.

