Un échange mignon entre un livreur et un client ne manquera pas de vous faire sourire

Mener une vie heureuse ne concerne pas seulement les grandes réalisations ou les jalons, mais aussi notre capacité à trouver le bonheur dans les plus petits moments de joie. Ne serait-il pas formidable si nous pouvions faire tout cela et redevenir insouciants dans la vie ? Si vous avez déjà pensé à redevenir un enfant, alors cette vidéo virale TikTok d’un livreur courant dans la pelouse d’un client établira sûrement un lien avec vous.

Le clip repartagé sur une page Instagram Nextdoor a également capturé un échange inestimable entre le livreur et le client. Le clip commence avec le livreur qui se dirige vers la porte pour livrer le colis et alors qu’il retourne à sa camionnette, il s’arrête pour jeter un coup d’œil à la pelouse verte et somptueuse de la maison.

Le client qui regardait tout à travers la caméra placée sur le pas de la porte demande en plaisantant au livreur s’il veut courir dans la pelouse. Ce qui se passe ensuite est un pur moment de joie dont vous êtes sur le point d’être témoin, voyez par vous-même.

Regardez la vidéo ici:

N’est-ce pas la chose la plus mignonne que vous ayez vue aujourd’hui ? Si vous avez aimé regarder cet échange sain, vous êtes majoritaire ici. Depuis qu’il a été partagé sur Instagram, le clip a reçu plus de 3 lakhs ainsi que plusieurs commentaires des utilisateurs.

Un utilisateur a dit : « Je me demande si elle essayait simplement d’être gentille hahaha, quelque chose dans son ton de voix quand elle a dit Courir à travers ce mauvais garçonyyyyyy » dit qu’elle a apprécié ça aussi haha! »

« Mignon », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Génial », a partagé un autre. « J’ai adoré », a commenté un troisième. Certains utilisateurs souhaitaient également que le personnel de livraison essaie de former une équipe de club de combat, compte tenu de son apparence.

Eh bien, qu’ils combattent des équipes ou non, l’homme a définitivement retrouvé un peu de son plaisir d’enfance à première vue.

