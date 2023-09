Un échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran pourrait conduire à des négociations nucléaires, selon des analystes

Commentez cette histoire Commentaire

DUBAI — Confronté à des sanctions paralysantes dans son pays et en vue des prochaines élections américaines, l’Iran a accepté lundi un échange de prisonniers qui a libéré cinq Américains et cinq Iraniens et a permis à Téhéran d’accéder à 6 milliards de dollars de ses réserves gelées à l’étranger. Après des années d’escalade des tensions avec les États-Unis, l’Iran a peut-être considéré l’échange de prisonniers de lundi comme une dernière chance d’obtenir un accès – quoique limité – à des fonds à un moment où l’économie du pays est en difficulté après des années de sanctions internationales et de mauvaise gestion économique, selon analystes.

Il y a aussi l’espoir que ces petites mesures pourraient conduire à des discussions sur des questions plus substantielles, comme le retour à l’accord sur le nucléaire – même si cela pourrait être entravé par l’incertitude quant au type de leadership qui dirigera les États-Unis après les élections.

Les États-Unis et l’Iran échangent des prisonniers, signe d’un dégel partiel des relations

« Les Iraniens semblent réticents à abandonner l’essentiel de leur influence pour rétablir l’accord nucléaire sans savoir qui sera le prochain président américain », a déclaré Ali Vaez, directeur du projet Iran pour l’International Crisis Group. « Personne ne veut vraiment d’un accord, mais ils vont quand même en parler. »

L’administration Biden s’est engagée à relancer un accord nucléaire avec l’Iran, mais si un républicain remporte l’élection présidentielle de 2024, la politique iranienne connaîtra probablement un changement radical, comme cela s’est produit lorsque Donald Trump a pris ses fonctions et s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien.

Après avoir annoncé l’échange, les dirigeants iraniens ont qualifié les négociations de preuve que Washington capitulait devant leurs exigences. L’accord « aurait pu avoir lieu il y a longtemps si la partie américaine avait coopéré et n’avait pas réagi ». [the swap] à d’autres questions », a déclaré Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

Il a également déclaré que les 6 milliards de dollars de fonds iraniens sont arrivés au Qatar lundi et que « les actifs seront disponibles pour le gouvernement et la nation ». L’Iran a déclaré qu’il aurait toute discrétion sur l’utilisation de l’argent, tandis que le Trésor américain indique qu’il dispose d’un canal humanitaire soigneusement surveillé soutenant « l’accès du peuple iranien à la nourriture, aux produits agricoles, aux médicaments et aux dispositifs médicaux dans le cadre de mesures de diligence raisonnable strictes ».

La volonté des deux pays de s’entendre sur l’échange de lundi montre que Washington et Téhéran ont décidé que l’escalade des tensions entre les deux pays ne profiterait à aucune des deux parties, estiment les analystes et les responsables. Mais cette compréhension est fragile et pourrait facilement s’effondrer.

Un accord sur les détenus était « le fruit le plus bas » des questions sur lesquelles les deux parties pouvaient s’entendre, a déclaré Vaez. Les États-Unis et l’Iran « n’ont rien résolu, ils ont simplement convenu de cacher leurs différends ».

La réussite de l’échange de prisonniers « garantit la durabilité » des relations actuelles entre les États-Unis et l’Iran, empêchant les tensions de devenir incontrôlables, plutôt que d’établir une nouvelle dynamique, a-t-il déclaré.

L’accord qui a facilité l’échange n’aborde pas les questions au-delà de l’échange de prisonniers, du transfert de fonds iraniens et de la manière dont ces fonds seront surveillés. Mais les mois de négociations qui ont conduit à cet accord pourraient ouvrir la voie à de futures négociations.

« Nous considérons cela comme un moyen de renforcer la confiance entre les deux parties », a déclaré un responsable familier avec les négociations qui, comme d’autres dans ce rapport, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter d’échanges diplomatiques sensibles.

Les responsables des États-Unis et de l’Iran ont négocié les termes de l’échange pendant plus d’un an après que les négociations sur un plus large éventail de questions, y compris les accords nucléaires, soient arrivées au « point mort » en juin 2022, selon une personne proche du dossier. pourparlers. Le Qatar a accueilli les pourparlers et ses diplomates faisaient la navette entre les deux parties.

« Des représentants des États-Unis et de l’Iran ont séjourné dans deux hôtels distincts à Doha, sans interaction directe ni contact en face-à-face », a déclaré l’individu.

Qui sont les citoyens américains impliqués dans l’échange de prisonniers avec l’Iran ?

Le Qatar est devenu un médiateur clé dans l’accord, et son ministre des Affaires étrangères, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a récemment déclaré que l’échange était « une étape » qui, espère-t-il, « mènera à un dialogue plus large sur la question nucléaire iranienne ».

Cependant, la politique intérieure des deux pays a longtemps entravé les tentatives de rapprochement et frustré les deux parties alors qu’elles cherchaient à trouver un terrain d’entente sur la question relativement plus simple d’un échange de prisonniers – et encore moins sur la renégociation d’un accord nucléaire.

Jared Genser, avocat de la famille de Siamak Namazi, l’Américain d’origine iranienne détenu à Téhéran depuis près de huit ans, a qualifié cela de « danse terrible ».

« Il y a eu des moments où les États-Unis essayaient de s’asseoir avec l’Iran et l’Iran allait dans l’autre sens, ou des moments où l’Iran voulait s’asseoir avec les États-Unis, mais les États-Unis allaient dans une autre direction », a-t-il déclaré, décrivant comment La volonté politique de s’engager a fluctué des deux côtés au cours des trois administrations de Washington.

« Les faire bouger ensemble en même temps est très très difficile à réaliser », a-t-il déclaré.

Les médias iraniens ayant des liens étroits avec les partisans de la ligne dure du pays ont décrit l’échange de prisonniers comme une tentative d’un président Biden affaibli essayant de détourner l’attention des faibles chiffres des sondages avant les élections, plutôt que comme une sorte de percée pleine d’espoir dans les relations.

L’avenir des relations américano-iraniennes reste fragile.

Eric Brewer, du groupe de réflexion Nuclear Threat Initiative et ancien responsable du renseignement américain qui a travaillé sur la non-prolifération nucléaire, a déclaré qu’il pensait que l’échange signalait une désescalade «tentative», mais prévenait qu’il y avait «toujours un risque qu’il s’effondre».

De nombreux facteurs qui ont entraîné l’arrêt des négociations sur les questions nucléaires ces dernières années demeurent, a-t-il déclaré.

« Même si nous revenons à ce point, nous devons encore résoudre tous ces problèmes », a-t-il déclaré, comme le soutien militaire iranien à la Russie et la répression brutale des mouvements de protestation. « Et nous avons probablement aussi eu de nouveaux problèmes qui sont apparus depuis. »

Ainsi, avec le temps, parvenir à un accord pourrait devenir plus difficile.