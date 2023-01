Un échange de Jakob Poeltl donnerait aux Celtics une assurance massive pour la course au titre

Les Celtics ont un gros problème d’homme – cette équipe s’appuie sur deux grands sujets aux blessures pour leur course au titre. Jakob Poeltl pourrait résoudre ce problème.

Les Celtics sont la tête de série n ° 1 dans l’Est par un avantage de quatre matchs et le favori de beaucoup à sortir de l’Est. Avec à quel point l’Occident semble fragile et turbulent au quotidien, les Celtics semblent prêts pour une autre course au titre. Pourtant, cette équipe a des centres avec des antécédents de blessures profondes.

Alors que Robert Williams est un centre incroyable, il y a encore des questions sur sa santé avant une longue course en séries éliminatoires. Oui, il s’est remis de sa blessure la plus récente, mais le genou gauche est toujours préoccupant.

Al Horford vieillit gracieusement et comme il continue d’être solide pour Boston, mais l’inquiétude à son sujet est l’usure des deux genoux, surtout si ces genoux sont censés jouer beaucoup de minutes. Les Celtics ont une très bonne chance de remporter le titre cette saison, s’ils veulent avoir le meilleur coup possible, ils devraient essayer d’échanger contre Jakob Poeltl.

Jakob Poeltl résoudrait beaucoup de problèmes pour les Celtics de Boston

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le grand homme ne finira pas par être échangé contre deux choix de premier tour comme ceux que demandent les Spurs, selon Jared Weiss de The Athletic. Alors que Poeltl sera l’un des meilleurs joueurs disponibles à la date limite des échanges, il n’en vaut tout simplement pas la peine.

Pour obtenir Poeltl, une équipe devra très probablement échanger un choix de premier tour et un jeune joueur décent qui a encore un peu de contrôle sur son contrat.

Avant d’examiner un échange potentiel pour Poeltl, examinons d’abord l’avenir des Celtics. Cette fenêtre d’équipe se ferme un peu et il est possible que Jaylen Brown parte à un moment donné.

Jared Weiss de The Athletic a en fait rapporté que “peu de stars ont dû faire face aux rumeurs sur leur place dans une franchise comme Brown”. S’il demande un échange ou menace de partir à la fin de son contrat, les Celtics ont une fenêtre de deux ans de conflit de titre sérieux construit autour du reste de leur noyau actuel.

Les Celtics n’ont pas beaucoup d’atouts pour jouer en termes de choix. Ils ont un jeune joueur à Payton Pritchard qui a du mal à sa troisième année mais qui a très bien joué la saison dernière. Ajoutez le contrat de Danilo Gallinari, qui servirait de remplissage de salaire (à une troisième équipe) et un choix légèrement protégé en 2025 et c’est un package très solide pour Poeltl.

Comme Weiss l’a noté dans son article, les Spurs ne peuvent pas acquérir Gallinari car il a été renoncé par l’équipe au cours de l’été. Un moyen de surmonter cela consiste à expédier des secondes supplémentaires (en regardant l’un des choix de deuxième tour de 2029 ou 2030) aux Pacers s’ils n’utilisent pas leur espace de plafond pendant la date limite des échanges pour que l’accord fonctionne.

Les Celtics doivent faire tapis en ce moment et au moins présenter une offre pour Poeltl. Oui, ils ne finiront peut-être pas avec lui, mais au moins présenter une offre et aider à répondre à votre plus grand besoin tout en rendant votre équipe aussi compétitive que possible est la meilleure solution. Oui, ce plan limite vos actions si Brown finit par partir dans deux ans, mais pour le moment, vous avez une chance de remporter un titre, alors pourquoi ne pas vous lancer ?

