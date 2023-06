Un échange Braves-Cubs pour une aide indispensable au lancer: est-ce réaliste?

Les Braves d’Atlanta pourraient chercher à échanger contre Marcus Stroman à la date limite dans un accord avec les Cubs de Chicago pour aider à solidifier leur rotation.

Peut-être que les Braves d’Atlanta pourraient conclure un accord avec les Cubs de Chicago pour le droitier Marcus Stroman avant la date limite des échanges de la MLB dans quelques semaines ?

Atlanta a une grande chance de remporter sa sixième couronne consécutive de NL East, mais les Braves pourraient avoir besoin d’un coup de pouce pour leur équipe de lanceurs pour les aider à franchir le sommet. Alors que les Phillies de Philadelphie ont connu des difficultés cette saison, les Marlins de Miami ont dépassé les attentes et les Mets de New York devraient devenir chauds à un moment donné. Avec Chicago qui tourne à peu près autour du drain, ils vendent peut-être des pièces…

Bien qu’Atlanta vienne de récupérer Michael Soroka et devrait récupérer Max Fried et Kyle Wright plus tard cette saison, vous ne pouvez jamais avoir assez de bons bras dans votre quête d’un autre fanion.

Voyons pourquoi les Braves pourraient être intéressés par Stroman et d’autres besoins qu’ils pourraient avoir.

Les Braves d’Atlanta pourraient cibler le RHP des Cubs de Chicago Marcus Stroman à la date limite des échanges

Stroman est techniquement un agent libre après cette saison. Il a une option de joueur, qu’il pourrait choisir de ramasser, selon l’endroit où il lance à la fin de l’année. S’il n’est pas échangé à la date limite et qu’il en a fini avec les Cubs, alors je l’obtiendrai. À l’inverse, s’il devait être distribué à une équipe en lice comme les Braves et souhaite rester en 2024, il pourrait exercer cette option de joueur.

Alors que les Braves ont récemment fait affaire avec les Cubs, vous devez vous demander combien Atlanta voudrait concéder à Chicago sur son système de ligue mineure déjà épuisé. Bien qu’ils aient tendance à bien faire quelle que soit la récolte qu’ils récoltent, nous sommes en quelque sorte à ce point de rendements décroissants de vous êtes les Braves. C’est ce qui se passe quand vous gagnez tout le temps, vous tous !

Est-ce que, et peut-être plus encore, Atlanta aurait-elle intérêt à acquérir un lanceur partant talentueux comme Stroman ? Bien sûr, mais je ne pense pas que cela arrivera avant la 11ème heure. Cela a tout à voir avec la position des Braves dans le classement NL East et l’ordre hiérarchique du circuit senior, ainsi que la progression des bras de rotation comme Fried et Wright. Il suffit de le jouer à l’oreille.

En termes simples, je pense qu’Atlanta surenchérira dans sa quête des services de Stroman. Cela ne veut pas dire qu’ils devraient payer une prime brute en traitant pour lui à l’intérieur de la ligue, mais il s’agit plutôt de savoir qui ils devraient abandonner. Presque tous les autres systèmes agricoles sont plus profonds que les Braves. Donc, dans cet esprit, ils ne devraient échanger contre Stroman que dans le pire des cas. Concentrez-vous plutôt sur l’enclos des releveurs.

Vous voyez, je m’attendrais à ce que le directeur général Alex Anthopoulos soit ultra-agressif à la date limite pour acquérir un lanceur de relève. Cela a été le bugaboo des Braves pendant la majeure partie de l’année jusqu’à présent. Heureusement, même les lanceurs de relève les plus talentueux ne coûteront pas un bras et une jambe comme le ferait un partant, quel que soit le nombre d’années restantes sur le contrat d’un joueur en particulier.

Franchement, je pense que Braves Country serait enthousiasmé par l’ajout de Stroman s’il venait à Atlanta. Même si je le croirai quand je le verrai, les Cubs ont quelque chose qu’Anthopoulos pourrait potentiellement vouloir. La question est de savoir si commencer à lancer est un besoin aussi important pour les Braves dans quelques semaines, ainsi que si le système agricole d’Atlanta produit quelque chose d’intéressant que les Cubs aimeraient.

Stroman à l’ATL serait aussi cool que fascinant, mais ne comptez pas dessus pour l’instant.