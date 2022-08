Un échafaudeur est resté paralysé après un accident de trampoline bizarre en famille pour «dire au revoir»

UN ÉCHAFAUDAGE est resté paralysé de la poitrine aux pieds après un accident de trampoline anormal.

Rob Harcourt a subi une chute terrifiante alors qu’il se trouvait dans le jardin d’un ami, se disloquant le cou et entortillant sa moelle épinière.

Rob Harcourt, 37 ans, a subi des blessures «dévastatrices» à la suite d’un accident de trampoline anormal Crédit : Media Wales

L’échafaudeur avec sa partenaire au cœur brisé Jade Higgins Crédit : NCJ MEDIA

L’homme de 37 ans a passé des semaines en soins intensifs incapables de respirer par lui-même car les médecins craignaient qu’il ne subisse des lésions cérébrales.

Il a également subi une série d’opérations, dont une pour stabiliser son cou afin d’éviter tout autre dommage.

Bien que sa famille sache qu’il ne remarcherait probablement plus jamais, ils avaient espéré qu’il reprendrait conscience et respirerait de manière autonome.

Cependant, samedi, ils ont reçu la nouvelle dévastatrice qu’il ne se remettrait pas de ses blessures.

Les parents et amis proches de Rob ont maintenant été invités à faire leurs adieux avant que les médecins ne déconnectent ses appareils respiratoires et qu’il “passe paisiblement”.

Son copain Alan Jones a déclaré: “Il passera enveloppé d’amour par son premier et son dernier – sa mère Jackie et sa partenaire Jade.”

Rob, un échafaudeur de Stockton, dans le comté de Durham, se trouvait chez un ami le mois dernier lorsqu’il a trébuché et est tombé dans un trampoline.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire James Cook où il a ensuite subi un arrêt cardiaque et les médecins ont trouvé du liquide et un gonflement sur son cerveau.

Rob a ensuite pu bouger son œil mais n’a pas pu se réveiller, et on ne s’attend plus à ce qu’il récupère davantage.

Un GoFundMe a été mis en place par Alan et sa compagne Amanda pour aider à soutenir ces proches pendant cette période difficile.

Des messages de soutien et des dons ont afflué, décrivant Rob comme un “personnage merveilleux” et un “pilier de la communauté”.