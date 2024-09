« Un écart important » subsiste dans les pourparlers entre les Jets de Winnipeg et le RFA Cole Perfetti

Il semble peu probable que l’agent libre restreint des Jets de Winnipeg, Cole Perfetti, soit sur la glace lorsque l’équipe ouvrira le camp d’entraînement cette semaine.

Darren Dreger, un initié du hockey de TSN, rapporte qu’un écart important continue d’exister dans les pourparlers entre les deux parties, sans qu’aucune résolution immédiate ne soit en vue.

« Ce fut une négociation délicate et intermittente entre les Jets et le camp qui représente Cole Perfetti », a déclaré Dreger mardi sur Insider Trading. « Je sais que Perfetti se sent bien, il a eu une excellente intersaison d’entraînement et il a hâte de travailler pour l’entraîneur Scott Arniel.

« Mais il y a un écart important dans cette négociation, et à moins que quelque chose ne change dans un avenir très proche, il est assez évident que Perfetti va manquer un certain temps. »

Perfetti a marqué 19 buts et récolté 38 points en 71 matchs lors d’une saison exceptionnelle la saison dernière. Sa saison s’est toutefois terminée sur une note amère, puisqu’il n’a joué qu’un seul des cinq matchs éliminatoires de Winnipeg.

L’ailier de 22 ans a déclaré la semaine dernière qu’il espérait qu’un accord était proche.

« Notre équipe travaille sur une entente avec eux », a déclaré Perfetti à Michael Russo de The Athletic lors du NHL Player Media Tour à Las Vegas. « À ce stade, je veux être là. Mais c’est excitant d’espérer que cela se concrétisera bientôt… Je suis convaincu que quelque chose va bientôt se produire ici, je l’espère. »

Il a ajouté à Russo qu’il attendait avec impatience une « nouvelle saison, propre et fraîche » cette saison.

Avant sa solide campagne de l’année dernière, le 10e choix au total en 2020 a vu son temps de jeu limité en raison de blessures au cours de chacune des deux saisons précédentes.

« Je pense que Cole ne fait qu’effleurer la surface », a déclaré le directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, le mois dernier. « Malheureusement pour lui, il a eu quelques blessures à 19 et 20 ans, mais l’année dernière, il a connu une excellente saison. Nous nous attendons à de bonnes choses avec lui à l’avenir, au sein de notre noyau. »

« Il est là depuis quelques années maintenant, il fait partie des gars que l’on commence à intégrer dans ce groupe et c’est le genre d’équipe que nous avons ici en ce moment. Nous avons eu une excellente année l’année dernière, mais je pense que nous avons besoin que certains de nos plus jeunes joueurs continuent à progresser et à progresser pour que nous puissions grandir. »

En 140 matchs en carrière avec les Jets, Perfetti a marqué 29 buts et récolté 75 points.