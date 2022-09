Un éblouissement de zèbres piétine une lionne par Stampede

Avez-vous déjà vu la reine de la jungle avoir peur d’un autre animal ? Vous ne vous souviendrez peut-être pas d’un tel cas, mais une vidéo virale sur la faune prouve le contraire. Dans la vidéo filmée au parc national du Serengeti, en Tanzanie, un éblouissement de zèbres a maîtrisé une lionne.

La vidéo a été partagée sur YouTube par Maasai Sightings le 4 septembre. La vidéo commence par l’emplacement géographique du parc national du Serengeti. Dans le clip d’une minute, on voit la lionne se cacher derrière un buisson pour attraper un zèbre de l’éblouissement. Ce qui suit vous laissera sûrement surpris !

Top showsha vidéo

Les zèbres sont connus pour être des animaux intelligents et certains zoologistes suggèrent également qu’ils s’aident de leurs bandes noires et blanches pour camoufler et confondre les prédateurs. La même astuce a également été utilisée par l’éblouissement dans la vidéo virale. Les zèbres ont commencé à courir à grande vitesse en remarquant la présence de la lionne et cela a eu pour effet de confondre les deux lionnes. En fait, l’un des prédateurs a failli tomber de la falaise basse. Les deux lionnes élaborent alors une stratégie pour les encercler et attraper au moins un zèbre. L’attaque des lionnes et la défense des zèbres ont fait apparaître le terrain comme une zone de guerre. Bien qu’une lionne ait été piétinée par les zèbres, les lionnes ont fini par attraper deux zèbres.

Peu de temps après que la vidéo a fait surface sur la plateforme de partage de vidéos, elle a étonné les internautes. « Les chats sont juste intrépides ; ils pensent à la sécurité en dernier ! Il y a une grosse ruée, mais elle a quand même fait une bonne affaire », a écrit un internaute. Un autre téléspectateur a commenté: «Je m’attendais à un lion mort, mais ces chats sont des bêtes. C’était un geste tellement risqué de la part de la fierté des lions, ils devaient être affamés !

Jusqu’à présent, la vidéo virale a recueilli plus de 38 000 vues avec des centaines de commentaires sur YouTube.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici