Un éblouissement complet des projecteurs sur le léopard noir chassant un cerf laisse les internautes furieux

Lors d’un incident inattendu, une vidéo montrant un léopard noir chassant un cerf dans la nature a fait surface sur Internet. Cependant, ce qui est alarmant à propos des images, c’est qu’elles ont été tournées sous une lumière vive dans l’obscurité. Le clip a été partagé sur le site de micro-blogging Twitter par Susanta Nanda, agente de l’Indian Forest Service (IFS), qui utilise régulièrement les médias sociaux pour sensibiliser le public aux différents types d’animaux sauvages et à la manière dont ils sont affectés par l’intervention humaine. L’officier de l’IFS a légendé la vidéo : « Une capture parfaite. À la fois par le léopard et le vidéaste. Mais qui a donné le droit d’immortaliser ces rares instants de nature en plein feu des projecteurs ?

Regardez la vidéo ici.

Une capture parfaite. A la fois par le léopard & le vidéaste😞😞

Mais qui a donné le droit de capturer ces rares instants de nature en plein éclat de spot ?

WA avant. pic.twitter.com/ZITOBOpO92 – Susanta Nanda (@ susantananda3) 8 octobre 2022

Dans le clip plutôt visible – en raison de la quantité de lumière présente autour de l’incident – le léopard noir a verrouillé ses mâchoires sur le cou de la carcasse du cerf. Cependant, quelques secondes plus tard, le gros chat a été vu laissant sa proie au sol et s’enfuyant peu de temps après avoir été effrayé par la lumière vive et le son émis par les photographes. Alors que Nanda a noté que la capture était «parfaite» par les photographes dans la légende, il a également remis en question le droit de filmer les animaux la nuit, sous un projecteur éblouissant, cela aussi pendant qu’ils chassent.

En attendant, l’endroit où la vidéo a été tournée n’est pas encore connu. Les internautes ont été déçus de la manière dont les images ont été capturées. Beaucoup ont affirmé qu’il s’agissait d’une invasion flagrante de la vie privée des animaux prédateurs et qu’ils devraient être laissés seuls pour chasser et manger en paix. Un utilisateur de Twitter a commenté : « Une capture vraiment insensible. Celui qui a pris ces images a peu ou pas de connaissances sur la nature et la faune. Il devrait vraiment avoir honte de lui-même. Un autre utilisateur de Twitter a écrit : « Très justement, nous sommes tellement égoïstes que nous enregistrons toutes les activités comme si nous avions le droit de le faire.

Un troisième utilisateur a commenté : “Ces visites nocturnes et ces safaris devraient être interdits”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici