Un e-mail révèle que l’ex-chef du FBI Comey a signé un mandat de la FISA alors qu’il savait qu’il ne pouvait pas vérifier le dossier Steele sur Trump / Russie

L’ancien directeur du FBI James Comey est sous contrôle après qu’un e-mail récemment publié a montré qu’il avait peut-être signé un mandat basé sur le dossier Steele tout en étant incapable de vérifier les informations qu’il contient.

Comey a signé un mandat de surveillance FISA en janvier 2017 sur la base du dossier Steele, qui contenait des allégations de coopération et d’inconduite entre Donald Trump et le gouvernement russe, le même jour, il aurait envoyé un e-mail au directeur du renseignement national de l’époque, James Clapper, disant qu’il n’a pas pu vérifier les informations contenues dans le document.

« Nous ne sommes pas en mesure de corroborer suffisamment le rapport, » Comey a écrit. L’e-mail a été rendu public dans le cadre d’un procès intenté par la Southern Legal Foundation.

Le dossier Steele, qui a lancé une grande partie de la théorie du complot Trump-Russie qui n’a finalement mené nulle part, avait déjà fait l’objet d’un examen minutieux dans la communauté du renseignement. Cela est dû au fait que des responsables de la CIA et des agents du bureau mettent en doute la fiabilité des sources et des allégations de Christopher Steele contre les membres de la campagne Trump Michael Flynn et Carter Page.

Aussi sur rt.com Lors de la journée des présidents, une foule de supporters se rend en Floride pour acclamer Trump (VIDEO)

Clapper avait reconnu ces problèmes de fiabilité dans une note du 12 janvier informant Comey qu’une déclaration publique indiquerait que la communauté du renseignement n’avait pas encore déterminé la fiabilité du dossier Steele.

Comey a répondu en disant qu’il avait trouvé les informations fiables, mais a continué en admettant qu’il ne pouvait rien corroborer à un degré satisfaisant.

Lire la suite Un dirigeant russe des relations publiques qualifié de « source » du dossier Steele « Russiagate » affirme qu’il a été inventé par l’employé de l’espion britannique

« J’ai eu l’occasion de passer en revue les points de discussion proposés à ce sujet pour aujourd’hui, » Comey a écrit. «C’est peut-être un peu, mais je crains qu’il ne soit pas préférable de dire ‘le CI n’a pas jugé que les informations contenues dans le document sont fiables.’ Je dis cela parce que nous avons conclu que la source est fiable et a des antécédents avec nous en matière de communication d’informations fiables; nous avons une certaine visibilité sur son réseau source, dont certains nous avons déterminé être des sous-sources en mesure de rendre compte de telles choses; et une grande partie de ce qu’il rapporte dans le document actuel est cohérent et corroborant d’autres rapports inclus dans le corps du rapport principal d’IC.

Le dossier Steele était un rapport, rédigé en 2016 par l’ancien officier du renseignement britannique Christopher Steele, qui alléguait par des sources que Trump et ses alliés étaient de connivence avec le gouvernement russe lors de l’élection présidentielle. Bien que cela alimenterait de nombreuses théories et enquêtes du complot, ses allégations n’ont jamais été étayées par des preuves tangibles.

Les conservateurs accusent depuis longtemps la communauté du renseignement de jouer à la politique à la fois avec le dossier Steele et avec l’enquête Rober Mueller qui a suivi sur une supposée collusion, et le nouvel aveu apparent de Comey, un « pistolet fumant, » n’a fait qu’ajouter du carburant à l’incendie que sont les allégations, certains appelant même à l’arrestation de Comey.

BREAKING: James Comey est un menteur et il devrait être mis derrière les barreaux pour cela. https://t.co/bwV6wjDXZA – Robby Starbuck (@robbystarbuck) 16 février 2021

Plus de preuves que les démocrates ont travaillé de concert avec des membres de la communauté du renseignement et des médias traditionnels pour tenter à la fois d’influencer et de changer le résultat d’une élection. https://t.co/mdlttO3n9E – Matthew Kolken (@mkolken) 16 février 2021

.@Comey devrait être en prison mais Durham nous a tous joué. https://t.co/aiPQEpeDp3 – John Cardillo (@johncardillo) 16 février 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!