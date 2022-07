Un e-mail montre que Lucki s’oppose initialement à la dénomination des armes à feu utilisées dans les tirs de masse en Nouvelle-Écosse

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, a initialement recommandé au gouvernement fédéral de ne pas partager d’informations sur les types d’armes à feu utilisées lors de la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse – une position qu’elle a apparemment changée quelques jours plus tard.

Courriels publiés lundi par une enquête publique indiquent que Lucki a écrit au chef de cabinet et sous-ministre du ministre de la Sécurité publique de l’époque, Bill Blair, le 23 avril 2020, quelques jours après que le tireur a tué 22 personnes à l’aide de plusieurs armes à feu.

Elle énumère les noms de deux pistolets semi-automatiques et de deux fusils semi-automatiques utilisés par le tueur, et dit que l’information ne devrait pas être envoyée plus loin que le Premier ministre et le ministre, car l’information est “directement liée à cette activité active”. enquête.”

Cependant, au moment d’une conférence de presse le 28 avril, la position de Lucki avait changé, car elle semblait mécontente que le surintendant de la GRC. Darren Campbell avait refusé de fournir aux journalistes des détails sur les armes.

Elle a commenté dans un e-mail au chef de cabinet de Blair cet après-midi-là que le refus de Campbell de divulguer l’information n’était “pas l’exécution à laquelle je m’attendais”.

Blair et le bureau du premier ministre sont accusés d’avoir fait pression sur Lucki pour qu’il divulgue des détails sur le type d’armes utilisées par le tireur, deux responsables de la GRC – dont Campbell – alléguant que Lucki leur avait dit que l’information était liée à la prochaine législation sur les armes à feu.

Après que les allégations ont fait surface lors de l’enquête publique sur la fusillade de masse des 18 et 19 avril 2020, les conservateurs et le NPD ont accusé les libéraux d’utiliser une tragédie pour faire avancer leur politique de contrôle des armes à feu.

Lucki a reconnu dans une déclaration qu’elle avait “exprimé sa frustration face à la circulation de l’information” lors d’une réunion avec la GRC de la Nouvelle-Écosse dans les heures qui ont suivi la conférence de presse du 28 avril.

Cependant, Blair et Lucki ont tous deux nié qu’il y ait eu des pressions pour publier une liste des armes utilisées dans la fusillade, et en fait ni eux ni la GRC de la Nouvelle-Écosse n’ont révélé cette information au public avant qu’elle ne soit rapportée par les médias en novembre 2020. .

Certains experts en matière d’armes à feu et d’enquêtes criminelles ont laissé entendre que, perdue dans les querelles partisanes, se trouvait la question du droit du public de connaître les armes à feu en question.

AJ Somerset, l’auteur d’un livre sur la culture des armes à feu, a déclaré à La Presse canadienne que les personnes qui savaient qu’elles avaient été impliquées dans la vente d’une arme à feu au tueur de masse éviteraient tout contact avec la police, que les détails des armes aient été divulgués ou non.

Cependant, l’enquête publique a récemment délivré des assignations à comparaître supplémentaires à la GRC, à la suite de préoccupations selon lesquelles la police fédérale aurait retenu des documents. L’enquête publique continue de “rechercher l’assurance que rien d’autre n’est retenu”, a déclaré Emily Hill, l’avocate principale de la commission, dans un e-mail la semaine dernière.

Le gouvernement a annoncé l’interdiction des armes d’assaut le 1er mai 2020, après que le Cabinet a approuvé un décret en conseil promulguant les changements.