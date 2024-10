Un e-mail indiquant que Tom Clark avait approuvé l’achat d’un appartement de 9 millions de dollars était une erreur, a déclaré un responsable du GAC aux députés

Un courriel interne d’Affaires mondiales Canada suggérant que le consul général du Canada à New York était directement impliqué dans l’achat d’un appartement de luxe de 9 millions de dollars dans la ville était erroné, a déclaré jeudi un comité de députés.

Emily Nicholson, responsable d’Affaires mondiales Canada (AMC), a déclaré aux députés qu’elle avait écrit le courriel du 17 juin pour le bureau du ministre « principalement » afin de résumer rapidement le processus de vente de l’ancienne résidence officielle du consul général, et non le processus d’achat de la nouvelle. un.

Ce résumé initial indiquait que le personnel du consulat et le consul général Tom Clark avaient « joué un rôle déterminant tout au long de ce processus » et que Clark lui-même avait donné « le feu vert pour la sélection de la nouvelle résidence ». Nicholson a déclaré que son résumé était erroné et avait confondu plusieurs détails.

« Le terme ‘feu vert’ était censé être un signe de pouce levé », a déclaré Nicholson. « Il s’agissait simplement de faire savoir que le consul général était conscient et prêt à faire face aux tracas liés au déplacement à mi-chemin de sa mission. »

Nicholson a déclaré qu’elle résumait les informations qui lui avaient été fournies par d’autres responsables du GAC et elle voulait dire que même si le personnel du consulat jouait un rôle déterminant, Clark n’était au courant que du processus.

« Avec le recul, un langage plus précis aurait pu être utilisé pour éviter tout malentendu. Cette clarification a été apportée le 25 juillet », a-t-elle déclaré.

Depuis que l’achat de l’appartement a été rendu public en juillet, les députés conservateurs l’ont critiqué comme étant trop somptueux à la lumière des défis du coût de la vie auxquels sont confrontés les Canadiens.

Les députés conservateurs ont affirmé à plusieurs reprises que l’achat avait été fait pour offrir un avantage à Clark – un radiodiffuseur chevronné que les conservateurs ont qualifié de « copain médiatique » du premier ministre Justin Trudeau – et qu’il avait été impliqué dans le choix de la nouvelle résidence.

Les responsables du GAC avaient précédemment déclaré au comité que Clark n’était pas impliqué dans l’achat ou la vente de l’appartement. Ils ont également déclaré que l’appartement de cinq chambres situé au 550 Park Avenue, qui servait de résidence officielle depuis 1961, avait dû être vendu car il ne convenait plus.

Nicholson a déclaré jeudi que son courriel initial avait été rédigé à la suite d’une demande du 14 juin du bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Nicholson a déclaré que son e-mail initial visait uniquement à fournir un résumé « rapide ». Elle a déclaré aux députés qu’après son envoi, le cabinet de la ministre avait demandé un résumé plus détaillé du processus, qu’elle a livré le 25 juillet.

Tom Clark, consul général du Canada à New York, avait précédemment déclaré au comité qu’il n’avait pas choisi le nouvel appartement de luxe qui lui servira de résidence officielle. (La Presse Canadienne/Sean Kilpatrick)

Ce résumé, également rédigé par Nicholson, contenait une description différente du rôle de Clark. Il a déclaré qu’il « n’avait pas dirigé ce processus » et qu’il n’avait pas « fait partie du processus de sélection ou d’approbation de l’ensemble du processus ou de l’achat de la propriété ».

Les députés de l’opposition membres du comité n’ont pas accepté la version des événements de Nicholson et ont suggéré que son deuxième mémo était une tentative de dissimulation.

Le député conservateur Michael Barrett a suggéré que le moment choisi pour la deuxième note, un jour après que le comité ait voté pour tenir des audiences sur l’achat de l’appartement, était suspect.

« Vous devrez élaborer, madame. La chronologie est plus que curieuse », a déclaré Barrett.

Le député conservateur Michael Barrett a qualifié le moment choisi pour la publication du deuxième mémo de « plus que curieux ». (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Nicholson a déclaré que le processus de rédaction du mémo du 25 juillet était en cours depuis un certain temps et n’avait pas été lancé en réponse au vote de la commission.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps elle avait consacré à la rédaction de cette deuxième note, ou lorsque le cabinet du ministre l’a demandé, elle n’a pas pu fournir de dates exactes, mais a promis d’obtenir cette information pour le comité.

La députée bloquiste Julie Vignola a déclaré à Nicholson qu’elle avait écouté ses explications et qu’elle avait eu l’impression qu’elle « parlait à quelqu’un qui couvre quelqu’un d’autre, qui couvre l’erreur de quelqu’un d’autre ».

« En toute sincérité, j’espère que ce n’est pas le cas », a-t-elle ajouté. « Si c’est le cas, je trouve cela sincèrement dommage, mais je dois vous poser la question : est-ce que vous couvrez quelqu’un ? »

Nicholson a répondu que non et qu’elle avait mal déclaré les informations contenues dans son e-mail initial.

La députée néo-démocrate Taylor Bachrach a déclaré à Nicholson qu’elle livrait « un témoignage frustrant » et que ses paroles « quelque peu incroyables » semblaient être « une tentative de construire une histoire ».

« Pour être honnête, Mme Nicholson, les choses que vous dites sont difficiles à croire », a déclaré Bachrach. « Ce que vous dites, c’est que vous avez accidentellement mal caractérisé quelque chose qui semble être caractérisé d’une manière très spécifique. »

La députée conservatrice Stephanie Kusie a déclaré qu’il était « incroyablement préoccupant que vous ayez menti au sujet de la modification de cet e-mail, en changeant la terminologie contenue dans l’e-mail. Il semble tout simplement très clair que vous ne dites pas la vérité au comité aujourd’hui ».

Nicholson s’est défendue, affirmant que Clark n’avait jamais été impliqué dans l’achat de la nouvelle résidence et qu’elle avait simplement brouillé son langage.

Elle a également déclaré que Clark n’avait vu le nouvel appartement qu’après que le vendeur avait accepté l’offre de GAC de l’acheter.