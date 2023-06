Un e-mail bizarre mis en évidence lors de l’audience du tribunal sur Greg Martel et des millions manquants

La procédure de la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre Greg Martel, le courtier hypothécaire de Victoria qui doit aux investisseurs près d’un quart de milliard de dollars, a pris une tournure absurde vendredi lorsqu’un courriel bizarre de Martel a été lu dans le dossier.

Dans ce document, Martel accuse le séquestre nommé par le tribunal PricewaterhouseCoopers (PwC) d’être la raison pour laquelle il n’a pas respecté les ordonnances du tribunal de fournir des informations bancaires et des documents financiers. Il fait également référence au FBI et menace de « porter plainte contre PwC et de porter plainte auprès du juge ».

De plus, Martel déclare dans le courriel : « J’ai les mains liées, et je n’ai aucun problème à prouver que ce n’est pas le cas devant le tribunal vendredi. »

Martel n’était pas présent au tribunal vendredi, et il n’a pas non plus fourni les informations exigées par le tribunal. Martel serait hors du pays, peut-être en Thaïlande, bien que sa localisation exacte reste un mystère.

L’e-mail a été envoyé à un enquêteur de PwC qui tentait de retrouver les millions manquants des investisseurs.

Dans le même ordre d’idées, l’avocat de Martel, Ritchie Clark, a annoncé vendredi devant le tribunal qu’il se retirait de l’affaire, invoquant des « raisons éthiques ».

Une nouvelle avocate, Helen Sevenoakes, a déclaré à Madame la juge Shelley Fitzpatrick que son cabinet avait été retenu par Martel tard jeudi soir et « avait besoin[ed] pour prendre de la vitesse. »

Martel et sa société, Shop Your Own Mortgage (SYOM), ont été mis sous séquestre il y a six semaines après que plus d’une douzaine d’investisseurs ont intenté des poursuites civiles contre lui, affirmant qu’on leur devait de l’argent.

Greg Martel n’a pas coopéré avec les procédures judiciaires et de mise sous séquestre pour tenter de récupérer les 226 millions de dollars qu’il doit aux investisseurs. (Greg Martel/Facebook)

Selon PwC, Martel continue de contrecarrer les enquêteurs et n’a fourni que des informations partielles ou inexactes sur les actifs, notamment en gonflant outrageusement la valeur de certains de ses intérêts commerciaux qui se sont, en fait, révélés sans valeur.

PwC a calculé que Martel devait aux investisseurs 226 millions de dollars. À ce jour, seulement 340 000 $ ont été récupérés, selon l’avocat de PwC, Peter Rubin.

Martel et SYOM étaient censés fournir des prêts relais privés aux promoteurs immobiliers ayant besoin de financement à court terme. Martel a attiré les investisseurs avec des promesses de taux d’intérêt exorbitants qui, sur une base annualisée, dépassaient souvent 100 %.

Des investisseurs inquiets l’ont accusé de diriger une chaîne de Ponzi, mais Martel l’a nié.

Jusqu’à présent, les enquêteurs n’ont trouvé aucune documentation, aucun accord de prêt et aucune entreprise ou personne pouvant confirmer avoir déjà emprunté à Martel et au SYOM. Et Martel ne coopère pas.

« Ce qui revient à dire que M. Martel n’a pas fourni les détails du prêt-relais pour un seul prêt-relais. Pas un seul », a déclaré Rubin.

Une feuille de calcul récupérée par les enquêteurs de PwC semble répertorier les emprunteurs qui ont reçu des prêts relais. Cependant, les personnes figurant sur la liste ne sont identifiées que par un seul nom sans aucune information de contact. Selon PwC, Martel leur a dit qu’il utilisait des « noms de code » pour les emprunteurs afin de les « protéger », mais qu’il ne s’était pas conformé à l’identification de qui que ce soit.

PwC a déclaré avoir contacté 15 sociétés nommées comme emprunteurs sur la liste. Cinq ont répondu, y compris Victoria, BC entreprise Hutchinson Contracting disant qu’ils n’avaient jamais emprunté d’argent à Martel.

PwC a déclaré qu’il attendait toujours des informations sur un certain nombre de comptes bancaires de Martel au Canada et aux États-Unis, ainsi que sur son compte chez Coinbase, un échange de crypto-monnaie.

PwC a déposé une requête pour accuser Martel d’outrage si sa non-conformité persiste. S’il est approuvé, cela signifie qu’il pourrait faire face à des amendes ou à des peines de prison, en supposant qu’il retourne au Canada.

Le juge Fitzpatrick a permis que l’ordonnance d’outrage, si elle entre en vigueur, puisse être signifiée à Martel par courriel plutôt qu’en personne.

La prochaine date d’audience n’a pas été fixée.