Un e-mail aurait aidé à prouver que Biden était en affaires avec une entreprise liée à la Chine alors que Joe était vice-président

WASHINGTON — Un document récemment publié contribuerait prétendument à prouver que Hunter Biden travaillait effectivement avec la société chinoise CEFC China Energy alors que son père était encore vice-président – ​​comme le soupçonnent depuis longtemps les républicains menant l’enquête de destitution sur la corruption présumée du président.

Le président Biden a affirmé à plusieurs reprises que sa famille n’avait jamais reçu d’argent de la Chine – malgré sa propre implication directe présumée dans deux entreprises différentes soutenues par le gouvernement chinois.

“Nous prévoyons de travailler ensemble sur un certain nombre d’opportunités aux États-Unis et à l’étranger”, indique la lettre potentiellement accablante du 22 mars 2016 qui a fait surface mardi et a été adressée au directeur exécutif du CEFC, Jianjun Zang, sur papier à en-tête de Hunter environ 10 mois avant le départ de son père, Joe. poste de vice-président.

“Je pense que nous avons présenté une série de projets qui correspondent à vos intérêts et à ceux de votre équipe et nous sommes impatients d’en discuter en détail”, indique le projet de lettre à Zang, qui a été distribué à Hunter et à ses partenaires Rob Walker et James Gilliar. sous forme de pièce jointe à un e-mail.

“En attendant votre prochaine visite aux États-Unis, veuillez continuer à coordonner toutes les questions avec mon confident et conseiller de confiance, James Gilliar”, indique la lettre.

Walker a fourni le document à l’enquête de mise en accusation de la Chambre avant son Dépôt à huis clos le 26 janvier – qui a également étayé une partie de ce que suggère la lettre avec d’autres preuves présumées.

L’e-mail a été publié mardi dans le cadre de la transcription de son entretien.

On ne sait pas si la lettre, vraisemblablement signée par Hunter, est réellement parvenue à Zang et, si c’est le cas, si l’un des termes a été révisé.

Les e-mails indiquent qu’un assistant de Hunter devait envoyer la lettre aux Chinois une fois approuvée.

Joe et Hunter Biden n’ont pas spécifiquement confirmé ou nié la date de début d’une relation avec le CEFC, mais Hunter devrait être interrogé sur ce détail lors de sa propre déposition plus tard ce mois-ci.

Sur la sellette lors d’une séance à huis clos de l’enquête de destitution, mardi se trouvait un autre ancien associé de la famille Biden, Tony Bobulinski.

Il est l’un des meilleurs espoirs des Républicains de confirmer des détails accablants sur les liens du président avec les relations de ses proches avec le gouvernement chinois.

Le président Biden a déclaré qu’en plus du fait que sa famille n’avait jamais reçu d’argent de Chine, il n’avait eu aucune interaction avec les associés commerciaux de ses proches et que l’ordinateur portable abandonné de Hunter était une désinformation russe – des affirmations qui ont été réfutées.

Biden, alors vice-président, a interagi avec les clients de son premier fils Hunter et de son premier frère James Biden en provenance de Russie, du Mexique et du Kazakhstan – et a également pris un café en 2013 avec le PDG d’une ancienne entreprise Hunter Biden soutenue par l’État chinois en Chine.

Dans son témoignage au Congrès, Walker a largement défendu le président contre les allégations d’actes répréhensibles tout en consolidant les détails clés de l’affaire de destitution républicaine, notamment en affirmant que les origines de la relation Hunter Biden-CEFC remontaient à 2015.

Un enquêteur a demandé à Walker, en référence à un autre document : « il est juste de dire qu’en février 2016, vous, James Gilliar et Hunter Biden aviez commencé à faire des affaires avec le CEFC ? »

“C’est exact”, a répondu Walker.

“Je me souviens que Zang était à Washington”, a ajouté Walker. “Il était à Washington probablement trois ou peut-être quatre fois.”

Walker a également déclaré aux enquêteurs que Joe Biden, quelques semaines seulement après avoir quitté ses fonctions de vice-président, avait rencontré les partenaires de son fils au CEFC, dont le président Ye Jianming, à l’hôtel Four Seasons de Washington.

Joe Biden s’est arrêté à la réunion peu de temps avant que la famille Biden ne reçoive une première tranche de plus d’un million de dollars du CEFC, a déclaré Walker.

La somme d’un million de dollars versée à la famille Biden, qui a été répartie entre Hunter Biden, son oncle James Biden et sa belle-sœur Hallie Biden, selon les documents bancaires, représentait environ un tiers d’un transfert de 3 millions de dollars provenant d’une filiale d’entreprise. à Walker, qui en garda environ un tiers et en envoya un tiers à Gilliar.

Gilliar a insisté sur le fait que le salaire de 3 millions de dollars « n’avait rien à voir avec » l’arrêt de Joe Biden à l’hôtel de Washington DC et qu’il s’agissait en fait d’un paiement pour des services fournis pendant la vice-présidence de Biden.

« Le paiement de 3 millions de dollars était donc le paiement du succès que vous leur aviez montré précédemment. Ai-je bien raison ? » a demandé un enquêteur.

“D’après les opportunités que nous leur avons montrées, oui”, a déclaré Walker.

« CEINTURE ET ROUTE » ET LES BIDENS

L’entreprise CEFC a alimenté l’une des allégations de corruption les plus explosives contre Joe Biden en 2020, lorsque des communications ont semblé montrer que le candidat démocrate recevait une part du partenariat lié au gouvernement chinois, qui cherchait à procurer des ressources à l’étranger pour la Chine.

Un e-mail de mai 2017 de Gilliar, récupéré sur l’ordinateur portable de Hunter, écrit au crayon Joe Biden, surnommé le « grand gars », pour une part de 10 % qui devait être « détenue par H », bien que les preuves n’aient pas confirmé que le président ait jamais reçu cette tranche.

Un e-mail d’octobre 2017 nommait également Joe Biden comme participant à un appel concernant la tentative du CEFC d’acheter du gaz naturel américain.

Tony Bobulinski est averti par son partenaire commercial Gilliar : « Ne mentionnez pas l’implication de Joe. »

Les républicains affirment que le président était un personnage central dans cette relation lucrative.

Un message WhatsApp menaçant de juillet 2017 de Hunter Biden à un associé du CEF basé en Chine, Raymond Zhao, invoquait spécifiquement son père et mettait en garde contre des représailles si un accord convenu n’était pas exécuté, selon le langage fourni au Congrès l’année dernière par les lanceurs d’alerte de l’IRS.

“Je suis assis ici avec mon père et nous aimerions comprendre pourquoi l’engagement pris n’a pas été tenu”, a écrit Hunter. “Dites au directeur [Zang] que j’aimerais résoudre ce problème maintenant avant que cela ne devienne incontrôlable, et cela signifie maintenant ce soir. Et, Z, si je reçois un appel ou un SMS de toute personne impliquée dans cette affaire autre que vous, Zhang ou le président, je ferai en sorte qu’entre l’homme assis à côté de moi et toutes les personnes qu’il connaît et ma capacité à toujours tenir un rancune que vous regretterez de ne pas avoir suivi mes instructions.

Dans les 10 jours suivant ce message, le CEFC a transféré 5,1 millions de dollars sur des comptes bancaires liés à Hunter et James Biden, selon un rapport de 2020 des commissions sénatoriales dirigées par les républicains.

La mémoire du président Biden a fait l’objet d’un examen minutieux depuis la publication d’un rapport cinglant du DOJ la semaine dernière. Suivez la couverture du Post ici.

Les lanceurs d’alerte de l’IRS affirment que le ministère de la Justice les a empêchés d’obtenir des données de géolocalisation de téléphones portables qui auraient pu prouver que Hunter et Joe Biden étaient effectivement ensemble – mais des photos de l’ordinateur portable de Hunter montrent qu’il se trouvait effectivement au domicile de son père à ce moment-là.

Le témoignage de Walker a complété une partie de la chronologie plus large du CEFC, y compris les origines de la relation.

Des enregistrements de courrier électronique supplémentaires produits par Walker ont montré que Hunter Biden avait reçu une copie des préparatifs d’une réunion du conseil d’administration du CEFC en février 2016 à Pékin, à laquelle Gilliar devait assister.

Dans un e-mail du 23 février 2016, Gilliar a écrit : « il m’a été clairement indiqué que le CEFC souhaite engager de nouvelles relations commerciales avec notre groupe et nous leur présenterons quelques projets. »

Hunter Biden et son premier frère James Biden ont finalement reçu plus de 7 millions de dollars du CEFC en 2017 et 2018.

Un partenaire américain dans un projet de coentreprise du CEFC, Bobulinski, a affirmé en 2020 avoir discuté des plans à deux reprises avec Joe Biden en mai 2017.

LES CHINOIS PENSENT QUE LE NOM DU CHASSEUR POURRAIT OUVRIR LES PORTES : WALKER

Walker a déclaré aux enquêteurs que les Chinois semblaient impressionnés par le nom de famille de Hunter.

« Pourquoi utiliser Hunter Biden pour envoyer la lettre au lieu de Rob Walker ou James Gilliar, surtout si James Gilliar avait la relation originale ? » » a demandé un enquêteur de la Chambre.

«Hunter dans notre relation était – tout le monde avait des rôles différents. J’imagine que c’est de lui que Zang s’attendrait à ce que cela vienne », a répondu Walker.

« Est-ce parce qu’il était le fils du vice-président de l’époque ? » a demandé le membre du Congrès.

“Eh bien, je pense qu’aux yeux de Zang – que je travaillais pour Hunter et que James travaillait pour nous ou pour Hunter, et ce serait le cas – il était considéré comme le directeur de cette organisation par Zang”, a déclaré Walker.

“Et c’est à cause de son nom de famille ?” insista le questionneur.

“Je ne peux pas répondre pour Zang, mais, bien sûr, il avait un nom de famille intéressant qui attirerait probablement les gens vers la porte”, a répondu Walker, qui a déclaré que sa propre relation avec Hunter s’était par la suite détériorée à cause d’un prêt personnel de 50 000 $ qu’il avait accordé au premier fils qui n’a jamais été remboursé.

Les porte-parole de la Maison Blanche et l’équipe juridique de Hunter Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du Post mardi.











