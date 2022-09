Un dysfonctionnement de la technologie de la ligne de but a coûté un point vital à Huddersfield – Danny Schofield

Le manager de Huddersfield, Danny Schofield, a affirmé qu’un dysfonctionnement de la technologie de la ligne de but avait coûté à son équipe une part du butin après une courte défaite 1-0 au championnat contre Blackpool.

Les Terriers sont tombés sur un but de Theo Corbeanu à la 38e minute, mais se sont vu refuser un égaliseur malgré des séquences vidéo montrant clairement que l’effort rapproché de Yuta Nakayama en seconde période avait franchi la ligne.

L’arbitre John Bushby a déclaré plus tard à Schofield que sa montre, qui était reliée au système Hawk-Eye, n’avait pas signalé qu’un but aurait dû être accordé.

Un Schofield dégonflé a déclaré : « J’ai vu l’incident un certain nombre de fois sous différents angles et c’est difficile à prendre parce que nous pensons que c’était un but qui n’a pas été accordé.

« Quand je suis allé lui parler à la fin. J’étais très ému et il pointait sa montre, parce qu’il sortait de la technologie de la ligne de but, il est donc difficile de rejeter la faute sur l’arbitre parce que c’était à cause de la technologie et je ne sais pas s’il peut annuler cela . Il faudrait certainement un homme courageux pour le faire.

“Nous n’avons pas eu le meilleur début de saison et cela nous aurait donné au moins un point de plus au tableau, donc c’était un grand moment et nous avons l’impression d’avoir été déçus. Nous nous battons pour des points et nous avons besoin que ces choses soient justes.

Schofield a ajouté qu’il pensait que l’ailier prêté d’Aston Villa, Kaine Kesler-Hayden, se remettrait de la bévue qui a conduit à la frappe gagnante de Corbeanu après avoir perdu le ballon sur la ligne médiane.

Le patron de Huddersfield a ajouté : « Le football est construit sur des erreurs. Tout le monde en fabrique et Kaine est un garçon fort et confiant, qui s’en remettra.

Commentant l’incident controversé de Nakayama, le manager de Tangerines, Michael Appleton, a déclaré: “Je n’ai pas regardé en arrière et je l’ai fait exprès, mais on m’a dit que c’était potentiellement au-delà de la ligne et ce n’est pas génial de leur point de vue. voir.

« Je suis dans le jeu depuis très longtemps, cependant, et je sais que ce genre de choses peut arriver.

“Ils se sont déjà produits contre moi et je sais que le club était sur le point de recevoir une saison dernière contre QPR.”

Appleton a ensuite salué les efforts défensifs de son équipe après être passé à trois arrières pour le voyage dans le West Yorkshire.

Il a ajouté: “Nous avons changé notre forme, donc c’était quelque chose de nouveau pour les joueurs parce que je pensais que cela pourrait nous aider sur la transition et le roulement et cela l’a certainement fait pour – autant que nous étions sous un peu de pression en seconde mi-temps – Je ne me suis jamais senti mal à l’aise si je suis honnête.

«Nous savions que nous devions défendre les centres, mais les défendre avec trois moitiés centrales alignées sur notre boîte de six mètres, nous étions assez à l’aise avec cela et la menace que nous avions alors avec Corbeanu, (Ian) Poveda et (Jerry) Yates était vraiment agréable.