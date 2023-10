Un dur à cuire détruit le compte X après avoir déclaré que les conservateurs devaient être envoyés dans des camps de rééducation – Twitchy

Normalement, nous ne nous attaquons pas aux randos comme @jestingtime, mais non seulement il a supprimé son tweet du début de la journée, mais il a également supprimé l’intégralité de son compte X. « Ce message provient d’un compte qui n’existe plus », c’est tout ce que X nous dira.

Cela avait probablement quelque chose à voir avec sa déclaration selon laquelle les conservateurs américains devaient être envoyés dans des camps de rééducation et obligés de faire du travail forcé.

« Le conservatisme américain est une maladie mentale qui doit être éradiquée par les camps de rééducation et le travail forcé »

Apparemment, comme beaucoup d’autres, il était contrarié par le fait que les conservateurs étaient loin d’être brisés par le meurtre d’un militant d’extrême gauche dans une rue de New York. Apparemment, sa petite amie, qui l’a vu se faire poignarder à mort à la poitrine, aurait refusé de donner une description du suspect (homme noir) filmé en train de le faire.

Vous voulez des gens dans des « Camps de rééducation et travaux forcés » et c’est moi le délirant ?

Qui va me mettre dans un camp si vous avez déjà financé la police ?

— M. Mxyzptlk 🇺🇾🇺🇲🇪🇸 (@MrMxyzptlk_uy) 5 octobre 2023