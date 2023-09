Un dupe bon marché de Wetherspoons s’ouvre pour les Britanniques en vacances dans le hotspot ensoleillé de la Costa – et les fans de pub adoreront ce nom intelligent

Un dupe de Wetherspoons BON MARCHÉ s’est ouvert aux Britanniques en vacances pour profiter des pintes et de la nourriture bon marché sous le soleil de l’Espagne.

Le pub au nom astucieux, Weatherspains, se trouve à Benalmadena sur la Costa Del Sol et copie son homologue britannique en termes de prix et de goût.

Les touristes britanniques affluent chaque année vers le dupe Wetherspoons pour goûter à la Grande-Bretagne sous le soleil. Crédit : FACEBOOK/WETHERSPAINS

Des visages heureux alors que les Britanniques à l’étranger emballent Weatherspains, l’équivalent espagnol de la grande chaîne de pub britannique Wetherspoons Crédit : FACEBOOK/WETHERSPAINS

Le restaurant est devenu un lieu incontournable pour les touristes qui apprécient le confort de la chaîne de pub britannique de base et qui se ruent vers le lieu après une journée au soleil.

Ils vendent des plats de pub britanniques traditionnels à base de jambon, de chips et de pois, de saucisses et de purée, ainsi qu’une gamme de tartes bien fourrées.

Des entrées, des pommes de terre en veste, des sandwichs, des burgers, des salades et des desserts sont également disponibles.

En matière d’alcool, Weatherspains couvre tout le monde, avec une gamme de boissons allant des cocktails aux pintes, tout comme son alternative britannique.

Contrairement aux Wetherspoons au Royaume-Uni, ils proposent un service de collecte et des sièges à l’extérieur pour profiter du soleil espagnol.

Ils proposent également des événements le week-end comme le bingo, le karaoké et les tombolas, très différents des « cuillères » à arrêt rapide que nous avons de l’autre côté de l’océan.

Il est géré par des Britanniques et a une note de 4,8 sur Facebook et de 4,5 sur Tripadvisor, ce qui le rend plus élevé que presque tous les JD Wetherspoons du Royaume-Uni.

Les critiques sont généralement positives, 137 étant excellentes et seulement sept terribles.

L’une de ces terribles critiques disait : « L’hôte Andy ne cherchait qu’à mettre mon mari mal à l’aise en flirtant avec moi.

« Une expérience horrible à tous points de vue. »

Du côté positif, de nombreuses critiques ont félicité les fausses cuillères pour leur gamme de plats savoureux et de boissons glacées, le décor typique d’un pub et l’emplacement facilement accessible.

Pour ajouter encore plus à la copie flagrante mais humoristique, les touristes se joignent au populaire défi de comptage de jetons de Wetherspoon qui est devenu viral.

La tendance a vu combien de chips vous receviez à chaque repas dans des cuillères à travers le Royaume-Uni, les chiffres variant considérablement d’une assiette à l’autre.

Un touriste a posté dans la communauté officielle du Wetherspoons Chip Challenge et a partagé une photo du fish, des chips et des purées de pois de son partenaire provenant d’un pub contrefait en Espagne.

Il a écrit : « Est-ce que ça compte ?

« 47 jetons chez Weatherspains à Benalmadena. »

Il sort du chat amusé par la dupe et le nombre impressionnant de jetons.

Le Sun a contacté JD Wetherspoons pour un commentaire.

Les lieux de copie ne sont pas si rares de nos jours, la célèbre société de bière britannique BrewDog ayant récemment attiré des admirateurs chinois.

Le faux pub BrewDog est apparu en Chine, avec des logos dans un lieu tenu secret.

Les boissons bon marché seront un soulagement pour les Britanniques à l’étranger après qu’une étude publiée ce mois-ci ait montré que près de la moitié des pubs facturent plus de cinq dollars pour une pinte.

Ils vendent des plats typiques des pubs britanniques, des hamburgers au bœuf aux fish and chips. Crédit : FACEBOOK/WETHERSPAINS

Contrairement à la Grande-Bretagne, Weatherspains propose des divertissements à ses clients, notamment du karaoké, du bingo et des tirages au sort. Crédit : FACEBOOK/WETHERSPAINS