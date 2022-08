Un duo père-fils combat un incendie de forêt dans le sud de l’Okanagan pour sauver sa maison

Un natif de Kelowna a perdu sa maison dans l’incendie de Keremeos Creek le 30 juillet.

Les Mursza a grandi à Kelowna avant de déménager à Green Mountain, où il vit « hors réseau » depuis 12 ans.

En raison de la structure unique de la maison et de son emplacement éloigné, Mursza n’a pas été en mesure d’assurer la structure ou son contenu.

Une page GoFundMe a été organisée pour aider Mursza à reconstruire ce qui a été détruit dans l’incendie et à trouver un logement temporaire en attendant.

Bien qu’ils soient voisins de Mursza, Caillum Smith de Preserved Light Photography et sa partenaire Alison Lujan ont pu échapper à l’incendie.

Le 30 juillet, Smith et Lujan ont attrapé leurs chiens et ont quitté leur maison, craignant pour leur vie lorsque la maison de Mursza a été enflammée par une braise, créant un mur de feu de 200 pieds qui se dirigeait vers eux.

Après avoir passé la nuit en sécurité, pensant que leur maison et leurs biens seraient sûrement carbonisés, le couple est revenu pour constater que leur maison avait été manquée de peu par l’incendie.

Ils passèrent le lendemain à créer des pare-feu, à nettoyer la cour du carburant, à creuser des tranchées et à organiser des systèmes d’eau comme des gicleurs, travaillant sous la direction du père de Caillum, un ancien pompier expérimenté de 20 ans, et du BC Wildfire Service, qui était arrivé à aider à protéger la propriété.

Le 1er août, le feu a redoublé vers leur maison, mais cette fois, ils étaient prêts.

“Il nous a entourés comme un prédateur”, a déclaré Caillum.

En collaboration avec BC Wildfire Service et les pompiers de Keremeos, le duo père-fils et Lujan ont combattu l’incendie.

À 22 heures ce soir-là, le feu faisait des étincelles à la limite de leur propriété.

“C’est là que le combat a commencé”, a déclaré Caillum.

Ils ont protégé la propriété à flanc de montagne avec des tuyaux et des gicleurs, gérant les braises et les feux ponctuels au fur et à mesure qu’ils apparaissaient, suivant les instructions des professionnels.

Caillum a déclaré qu’il était impressionné par les compétences et les connaissances de l’équipe de lutte contre les incendies de forêt chargée de protéger leur maison.

Le GoFundMe pour Mursza peut être trouvé ici.

