Un duo père-fils attrape un alligator géant lors de son voyage de pêche en Alabama

Une bête fossile vivante ultra-rare, plus ancienne que les dinosaures, a été capturée par un pêcheur et son fils en Alabama, aux États-Unis. Le duo père-fils a été choqué quand ils ont ramené la gigantesque bête. Les résidents américains ont fini par attraper le poisson lourd record lors de leur voyage de pêche annuel de Thanksgiving dans le delta de Mobile-Tensaw, en Alabama, en novembre 2022. Le pêcheur nommé Keith Dees et son fils Huntley se portaient déjà bien et avaient attrapé plusieurs sébastes et l’achigan à grande bouche avant de s’enrouler dans l’alligator gar, a rapporté le Daily Star.

Keith a partagé cette nouvelle dans une publication sur Facebook le 25 novembre 2022. « Huntley et moi avons passé une journée que nous n’oublierons jamais. Vers 11h30, nous avons décidé de pêcher à un autre endroit. J’ai fait un lancer et à peu près à mi-chemin du bateau, mon appât bavard s’est simplement relâché ……. Tournant aussi vite que possible, je l’ai serré juste avant de voir un gros poisson nager près de mon moteur de pêche à la traîne. Je n’avais aucune idée de ce que c’était jusqu’à ce qu’il refait surface après environ 30 minutes.……. 2,5 heures plus tard, nous avons finalement eu une corde autour d’elle et dans le bateau. Elle a été pesée sur 2 jeux de balances à cerf », lit la légende.

Il a révélé que l’un d’eux pesait 74,8 kilogrammes et l’autre pesait 79,3 kilogrammes. Le précédent record, a-t-il dit, était de 68,4 kilogrammes.

Plus tard, ils l’ont pesée officiellement à Orange Beach Marina et le poisson pesait 73,4 kilogrammes, battant ainsi le précédent record du monde. S’adressant à l’agence de presse locale, Keith a révélé qu’au début, il pensait que le poisson était un gros tambour noir et qu’il lui avait fallu plus de deux heures pour amener le poisson jusqu’au bateau. Il a été choqué de voir que le poisson était un alligator gar, une espèce qui vit en eau douce depuis plus de 100 millions d’années.

Keith a même appelé le DCNR pour vérifier s’ils pouvaient garder le poisson et le faire cuire plus tard pour le dîner. Il a reçu un drapeau vert.

