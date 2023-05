Un duo offensif maintient le football genevois invaincu – Shaw Local

GENÈVE – Les jambes de Parker Woodworth de Genève et le bras droit de Matt Williams se sont révélés être trop pour Elgin vendredi.

Le duo offensif s’est combiné pour mener les Vikings à une conquête 45-14 de la division Upstate Eight River des Maroons pour maintenir la saison invaincue de Genève à 4-0 au total et 2-0 dans la rivière UEC. Elgin tombe à 1-3 au total et 0-2 en jeu de conférence.

Woodworth a parcouru 105 verges en 12 courses et a marqué deux touchés, tous en première mi-temps. Son premier score, un 17 verges, est survenu lors du premier entraînement du match.

« La première course de touché, ma ligne a fait un travail formidable », a déclaré le senior de 5 pieds 10 pouces et 180 livres. « Le trou s’est ouvert si largement. je suis monté [lineman] la hanche de Jake Mills et l’a apportée à la maison.

La ligne genevoise a fait un excellent travail pour contrôler la ligne de mêlée toute la nuit, mais Woodworth a également couru avec férocité, cassant fréquemment des tacles pour gagner du terrain supplémentaire.

« Il court fort », a déclaré l’entraîneur genevois Rob Wicinski. «Peut-être qu’il l’a fait passer à un autre niveau. … Il veut toujours être là pour chaque série et chaque jeu et il essaie de nous montrer qu’il mérite d’être là à chaque jeu, donc c’est une bonne chose à avoir en tant qu’entraîneur.

Il ne fait aucun doute que Williams participera à tous les jeux offensifs importants pour les Vikings. Le quart-arrière senior a lancé pour 216 verges et trois touchés, tout en complétant neuf des 15 passes sans lancer d’interception.

La première passe de touché de Williams était une improvisation après que sa protection contre la passe soit tombée en panne en raison de la bonne couverture du terrain par les Maroons. Williams a retourné une passe de pelle à Bobby Hess, qui a traversé une paire de plaqueurs potentiels et sur la ligne de touche gauche 53 mètres pour le score.

Williams a déclaré qu’il avait pratiqué cette passe.

« C’était un écran et ils l’ont très bien lu », a déclaré le quart-arrière des Vikings. « J’ai vu Bobby s’ouvrir, et je lui ai simplement retourné la balle. Bobby a tout fait. Tout était Bobby sur celui-là.

« Matt est Matt », a déclaré Wicinski. «Nous avons eu un scénario qui nous a explosé et Matt a fait son affaire. C’est un enfant sauvage.

Le jeu de passe inhabituel a donné aux Vikings une avance de 17-0 après un quart. Les Maroons sont brièvement revenus dans la compétition en convertissant un jeu de 4e et de but du 24 avec Gage Teschner tirant une passe de Ryan Sitter au début de la seconde, mais sur la possession de Genève qui a suivi, Williams a frappé Ben Rogers avec une bombe pour 41 verges pour mettre en place un touché de 12 verges par Woodworth.

Williams a frappé Rogers pour un touché et Ben Herrera pour un autre avant la mi-temps pour porter le score à 38-6 à la pause.

Les Vikings ont enroulé 316 verges d’attaque totale en première mi-temps.

« Ça s’améliore chaque semaine », a déclaré Wicinski. « Nous avons été un peu déçus de notre jeu offensif la semaine dernière, si vous pouvez le croire. Tout le monde tire sur tous les cylindres. Nous avions des gars qui traînaient et nous espérions que ce serait une meilleure sortie pour eux.

« L’attaque fait un excellent travail », a convenu Williams. « La ligne offensive était exceptionnelle. Je ne peux pas en dire assez. Les récepteurs larges parcourent leurs itinéraires, les porteurs de ballon, tout le monde clique et sur la même page.

Herrera a ajouté une course de touché de 17 verges sur la première possession de Genève en seconde période.

La défense genevoise a également bien joué, éliminant Sitter à trois reprises.

GENÈVE 45, ELGIN 14

Score par quarts

Elgin 0 6 8 0 – 14

Genève 17 21 7 0 – 45

Comment ils ont marqué Premier quart G-Woodworth 17 run (coup de pied Dunlop), 9:21 G-Dunlop 34 FG, 6:05 G-Hess 53 passe de Williams (coup de pied Dunlop), 4:05 Deuxième quartier E-Teschner 24 passes de Sitter (coup de pied bloqué), 8:43 G-Woodworth 12 passes (coup de pied Dunlop), 7:18 G-Rogers 20 passes de Williams (coup de pied Dunlop), 3:18 G-Herrera 7 passes de Williams (coup de pied Dunlop), :28 Troisième quart G-Herrera 17 run (coup de pied Dunlop), 7:54 E-Clemons 11 run (Moorman passe de Sitter), 5:48

Statistiques individuelles Se précipiter-Elgin : Clemons 24-85, Bartelt 7-28, Keophilalay 2-9, Narayan 4-moins 5, Sitter 2-moins 3 ; Totaux : 39-142. Genève : Woodworth 12-105, Williams 2-36, Cella 4-16, DuVaor 3-18, Berendt 6-8, Hess 5-20, Herrera 2-17, Duerr 1-moins 3 ; Totaux : 35-217. Qui passe-Elgin : Gardien 9-26-3-127. Genève : Williams 9-15-0-216. Réception-Elgin : Rapide 2-16, Jones 1-34, Teschner 3-42, Clemons 1-5, Gilliam 1-10, Moorman 1-20. Genève : Herrera 2-15, Hickey 3-42, Hess 1-53, Rogers 3-106.

Verges totales : Genève 433, Elgin 259