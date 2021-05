Un duo mère-fils de Mumbai a distribué plus de 22000 repas gratuits aux nécessiteux au milieu de la pandémie

Tout au long de la pandémie de coronavirus qui a ravagé le pays et continue de le faire, nous avons vu plusieurs bons samaritains se mobiliser et aider les personnes dans le besoin. D’innombrables histoires d’étrangers qui se mettent en quatre pour montrer leur gentillesse à ceux qui en ont besoin continuent de restaurer notre foi en l’humanité. Une de ces histoires qui a récemment attiré l’attention des internautes concerne un duo mère-fils à Mumbai qui a donné des repas gratuits aux nécessiteux au milieu de la crise.

Heena Mandavia et son fils Harsh ont commencé à nourrir les nécessiteux dès le premier verrouillage l’année dernière. C’est quand l’un de leurs clients leur a dit qu’il voulait nourrir 100 personnes lors du premier verrouillage que l’initiative a commencé. Harsh a dit à Humans of Bombay: «Maa et moi avons préparé 100 dabbas et les avons distribuées gratuitement aux pauvres. J’ai mis en ligne un message disant que nous acceptions les commandes – des gens de partout ont donné de l’argent. Maa et moi nourririons 150 personnes chaque jour. Nous ne gagnions pas beaucoup d’argent mais nos cœurs étaient pleins. «

Lorsque la deuxième vague a frappé le pays, Harsh et sa mère, par le biais de leur collecte de fonds, ont reçu 1,5 lakhs de roupies en dons en seulement deux jours et ont commencé à nourrir plus de gens. «Jusqu’à présent, nous avons pu distribuer plus de 22 000 repas et 55 000 rotis. Une fois, alors que nous étions dans une maison de retraite, un oncle a posé ses mains sur ma tête et a dit: «Aashirwad». C’était surréaliste », a déclaré Harsh à Humans of Bombay.

Alors que Harsh et Heena ont été des sauveurs pendant beaucoup de ces moments difficiles, les choses n’ont pas été faciles pour eux non plus. Harsh a perdu son père à un très jeune âge et c’est sa mère qui a commencé un service tiffin de la maison et l’a élevé seule. Harsh a déclaré: «Maa était convaincue qu’elle m’éleverait seule. Elle disait: « Je ferai en sorte que vous ayez la meilleure éducation ». «

Harsh a dit: «Parfois, quand les gens me demandent: ‘Pourquoi risquez-vous votre vie pour des étrangers?’ Je pense au temps où des inconnus nous ont aidés à arriver là où nous en sommes aujourd’hui. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici