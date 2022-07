Un duo italien établit un record après avoir changé la roue d’une voiture en mouvement en 1 minute 17 secondes

Maintes et maintes fois, nous avons rencontré des records du monde qui sont notés dans l’histoire comme étant les plus grands, les plus petits, les plus rapides, les plus longs, les plus hauts ou les plus courts du monde. Cependant, un record du monde inhabituel est sorti, ce qui a laissé les internautes stupéfaits. Avez-vous déjà rencontré une personne qui change un pneu sur une voiture en mouvement ? Eh bien, c’est exactement ce que dit la dernière page du livre des records. Deux hommes italiens ont fermement planté leurs pieds dans le record du monde Guinness en changeant le pneu d’une voiture en mouvement dans une série télévisée Lo Show Dei Record. Le record a été établi pour le temps le plus rapide pour changer une roue sur un véhicule, alors qu’il est en mouvement.

L’exploit a été réalisé par Manuel Zoldan, qui conduisait la voiture, et Gianluca Folco, qui a changé le pneu, en 1 minute et 17 secondes sur les plateaux de l’émission italienne Guinness World Records. Une vidéo de la même chose a été publiée sur la chaîne YouTube officielle du Guinness World Record, le 20 juillet, et devient maintenant virale sur Internet. La vidéo désormais virale montre Manuel commençant à conduire la voiture vers une rampe, qui fait soudainement tourner la voiture sur deux roues. Et à ce moment précis, on peut voir Gianluca sortir par la fenêtre du capot de la voiture et commencer à changer le pneu, alors que le véhicule est toujours en mouvement.

Battant le record du monde de flambage fracassant, le duo a pris 13 secondes du meilleur record précédent de 1 minute et 30 secondes. Alors que Gianluca était incroyablement rapide lorsqu’il a changé le pneu, les internautes ont commencé à chanter les louanges de Manuel, qui était tout simplement formidable pour équilibrer la voiture sur deux roues pendant si longtemps. De plus, maintenir constamment une vitesse constante n’est pas non plus une promenade de santé. Reconnaissant le même utilisateur a écrit dans la section des commentaires, “Conduire sur 2 roues à moins d’un rythme d’escargot est vraiment une compétence impressionnante. Le faire avec votre ami rampant autour de l’extérieur de la voiture pour changer un pneu (comme le font des amis), soulève des questions sur la santé mentale et la physique. Un autre a commenté: “Je suis plus impressionné par la voiture en 2 roues depuis aussi longtemps !!”

Qu’est-ce que tu penses? Avez-vous été impressionné par les talents d’équilibre de Manuel ou la vitesse de Gianluca ?

