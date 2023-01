Un duo indien mère-fille établit un record avec un rangoli composé de 26 000 bâtonnets de crème glacée

L’œuvre d’art de Rangoli est connue pour être complexe et peut prendre beaucoup de temps à une personne pour la terminer. Maintenant, une équipe indienne mère et fille est entrée dans le Livre des records de Singapour en créant une œuvre d’art de rangoli de 6 mètres sur 6 utilisant 26 000 bâtons de crème glacée qui représente des poètes érudits tamouls notables.

Sudha Ravi, avec sa fille Rakshita, a présenté le rangoli la semaine dernière lors d’un événement culturel prévu dans le cadre des célébrations en cours de Pongal dans le quartier de Little India. Sudha Ravi est également répertorié dans le livre des records pour la création d’un rangoli de 3 200 pieds carrés en 2016.

Le rangoli a pris un mois à faire. Il honore de célèbres poètes érudits tamouls tels que Tiruvalluvar, Avvaiyaar, Bharathiyaar et Bharathidasan. Cela coïncide avec la célébration de leurs œuvres par Kalamanjari, une organisation culturelle tamoule, qui a créé l’événement, et la Little India Shopkeepers and Heritage Association (LISHA).

Le Tabla hebdomadaire du vendredi ! ont rapporté que des artistes de violon et de mridangam ont régalé le public avec de la musique et des chansons carnatiques louant les œuvres des poètes lors de l’événement du 21 janvier.

“Kalamanjari et son équipe ont fait une performance vocale sur les chansons de ces érudits”, a déclaré Soundara Nayaki Vairavan, la fondatrice de Kalamanjari, qui promeut les œuvres littéraires tamoules à travers la musique et la danse.

Soundara Nayaki Vairavan a également partagé quelques photos de l’événement sur les réseaux sociaux. Dans la légende du message, elle a ajouté : « Kalamanjari a eu un début très modeste en novembre 2018, quand il a été lancé. Après quatre années d’incroyables aventures, il a trouvé sa place dans le “Singapore Book of Records”. Merci à LISHA de l’avoir inclus dans leur calendrier Pongal 2023. Ce record est principalement dû aux efforts inlassables de Sudha et Rakshita. Merci également à l’équipe de Kalamanjari d’avoir toujours été à mes côtés.”

Ravi, une experte en rangoli qui promeut activement la culture tamoule, crée généralement des rangoli en utilisant de la farine de riz, de la craie et des baguettes, mais cette fois, elle a utilisé de la peinture acrylique sur des bâtons de crème glacée. Elle est également bien connue à Singapour pour avoir créé des rangolis dans des centres communautaires, ce qui a suscité l’admiration des non-Indiens.

“Sudha et sa fille font partie des activités culturelles tamoules à Singapour, et c’est l’assurance que la jeune génération continuera à élever nos traditions”, a déclaré Vairavan, également un pilier de la langue et de la culture tamoules.

Rajini Asokan, qui dirige une entreprise de restauration, était en admiration devant le rangoli. Elle a dit que c’était un point culminant exceptionnel de l’événement et la rendait encore plus fière de la culture indienne.

Kalamanjari a organisé l’événement, soutenu par LISHA, dans le cadre du “LISHA Pongal Festival 2023”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)